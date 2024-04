Jacquie Barral, Le dessin en belle page

L’amour du risque

Pour Jac­quie Bar­ral, ce livre a pour but de par­ler du des­sin, tente de retrans­crire une expé­rience per­son­nelle à son sujet et de la façon dont il advient pour finir par se poser dans l’espace du livre, selon des échanges qui s’inventent à chaque fois. Mais cette approche se veut un hom­mage aux auteurs et aux édi­teurs, ama­teurs de bel ouvrage, qui auront tenté l’aventure d’un autre livre libre et passionnant.

La créa­trice rap­pelle qu’à l’origine ce qu’on nomme “La belle page” porte ce nom qui signale sa pré­séance. Long­temps, elle fut celle du texte dans les ouvrages illus­trés. Que le des­sin se pose en belle page fut “une révo­lu­tion, un ter­ri­toire repris par l’artiste qui était le maître du jeu au tout début des livres enlu­mi­nés.” Dans de nom­breux livres d’artistes, elle est presque deve­nue la maî­tresse de nou­velles règles.

Par le texte, “une main des­sine, une autre écrit”, James Sacré apporte son contre­point, une réflexion de poète qui, lui aussi, aura par­ti­cipé à ce type d’aventure d’écrire en écho. L’artiste et écri­vaine offre des exemples de divers auteurs (Butor, René Pons, Michel Dunand, Cos­cul­luela, etc.) qui accom­pagnent ainsi ce qu’elle a su appor­ter et appro­fon­dir selon un ima­gi­naire et des struc­tures pour bien plus qu’une simple approxi­ma­tion mais un sup­plé­ment d’âme et d’art.

Jacquie Bar­ral sait au besoin reve­nir sur le texte avec déca­lages, reprises et nou­veaux points (d’appui ou non). Le tra­vail plas­tique donne au texte de nou­veaux actes forts selon diverses stra­té­gies qui trans­forment l’écriture en types de matière gra­phique.

Le des­sin ou la pein­ture ici ne sont pas de simples palimp­sestes. Ils enri­chissent l’écrit en une sorte, dit-elle, “d’épaisseur du temps, une mémoire.”

jean-paul gavard-perret

Jac­quie Bar­ral, Le des­sin en belle page, édi­tions Art­fo­lage, 17290 Thairé, 2024, 74 p. — 25,00 €.