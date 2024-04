Gabriele Micalizzi, A Kind of Beauty (exposition)

Méta­mor­phoses

Gabriele Mica­lizzi est un pho­to­jour­na­liste ita­lien qui col­la­bore avec des jour­naux natio­naux et inter­na­tio­naux. Il est l’un des fon­da­teurs du col­lec­tif Cesura et il se concentre sur l’analyse et la repré­sen­ta­tion de la condi­tion sociale.

En n 2010, il lance le pro­jet Ita­lians : The Myth, enquête ethno-anthropologique cen­trée sur la crise d’identité que tra­verse la société ita­lienne. ll a été cou­ronné par Oli­viero Tos­cani et David LaCha­pelle comme pre­mier lau­réat du prix Mas­ter en pho­to­gra­phie par Sky Arte. Pen­dant la pan­dé­mie de Covid-19 en Ita­lie, il a docu­menté la zone où le nombre de cas était le plus élevé, voya­geant entre Ber­game et le reste de la Lom­bar­die. En 2022, il couvre la guerre en Ukraine pour le WSJ, Die Zeit et Le Monde.

La gale­rie 29 Arts In Pro­gress pré­sente ses œuvres pour la pre­mière fois à Milan. L’exposition ras­semble les meilleures images, allant des tirages en noir et blanc aux tirages en cou­leur. Ses pho­to­gra­phies les plus signi­fi­ca­tives repré­sentent cer­tains des lieux des plus grands affron­te­ments des deux der­nières décen­nies, depuis les révo­lu­tions arabes, en pas­sant par les conflits au Moyen-Orient jusqu’aux conflits actuels en Ukraine et en Pales­tine.

Le pho­to­graphe mêle son besoin docu­men­taire et sa propre esthé­tique. Il invente des cli­chés jamais pris et capable de créer des images qui ne sont pas esclaves de la réa­lité. Il com­bine poé­sie, puis­sance et beauté dans ses pho­to­gra­phies, même les plus expli­cites. Il ne se contente pas de repré­sen­ter la guerre, mais son regard n’est jamais cri­tique ; il est libre et ouvert. en ce qui devient un pur spec­tacle de virtuosité.

jean-paul gavard-perret

Gabriele Mica­lizzi ‚ A Kind of Beauty, 29 Arts In Pro­gress, Milan, du 4 avril au 28 juin 2024.