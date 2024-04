Myette Ronday et les (ré)partitions des plaisirs — entretien avec l’auteure (Lents ressacs)

Ecri­vaine et ani­ma­trice d’ateliers d’écriture, Myette Ron­day est née à Liège. Ins­tal­lée en France depuis une ving­taine d’année, elle vit dans le Lot entou­rée d’animaux fami­liers. Après ses fic­tions, elle publie désor­mais sa poé­sie et ce, selon une stra­té­gie par­ti­cu­lière : « c’est figer un choix qui, pour per­sis­ter, doit se renouveler. »

L’auteure sait manier juste des mots mais ce sont tou­jours des mots justes. Son livre de poèmes est tou­jours nou­veau. Tout chez elle éblouit et jaillit. Le délice est un para­dis ter­restre. Enfer, qu’importe. Tout se déguste. Des mots roses par­fois nos­tal­giques ouvrent des fenêtres et fixent des rendez-vous secrets sous des ombres effa­cées par de telles perspectives

Entretien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Une hor­loge interne me réveille et de suite, j’ai faim, autant d’un petit-déjeuner que de lumière, j’ai faim de vivre.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ceux qui étaient miens se sont étof­fés et appro­fon­dis et j’ai perdu ceux qui ne m’appartenaient pas en propre.

À quoi avez-vous renoncé ?

À tous les désirs que je soup­çon­nais d’être mimétiques.

D’où venez-vous ?

Je l’ignore tout comme j’ignore où je vais avec pour­tant la cer­ti­tude que quelque chose en moi le sait. Et cela me dépasse.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Un cer­tain don pour le bonheur.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Plu­sieurs petits plai­sirs quo­ti­diens telles des notes éparses sur une par­ti­tion à chaque fois légè­re­ment différente.

Com­ment défi­ni­riez vous votre choix de la poé­sie ?

Défi­nir, c’est figer un choix qui, pour per­sis­ter, doit se renouveler.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Une flamme der­rière la vitre en mica d’un poêle à char­bon ….J’avais à peine un an et long­temps j’ai ignoré de quoi il s’agissait.

Et votre pre­mière lec­ture ?

La pre­mière dont je me sou­viens : « Fran­chise » de José­phine Blanche Colombe. Un livre pour enfant dont j’ai retrouvé en 1969 l’émoi dans le film « Pro­me­nade avec l’amour et la mort » de John Huston.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Les pièces pour piano de Gur­di­jeff, les Gnos­siennes d’Erik Satie, Phil Glas, Les com­po­si­tions d’Hildegarde Von Bin­gen, Franz Schubert…..et d’autres…

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« Ursule Mirouët » d’Honoré de Balzac

Quel film vous fait pleu­rer ?

Sur le moment, aucun titre ne me vient mais cer­tains films me font pleurer…

Quand vous vous regar­dez dans un miroir, qui voyez-vous ?

Cela dépend du jour et de mon humeur.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Alors là….je ne vois pas. Non que mon audace soit abso­lue mais quelqu’un à qui on n’ose pas écrire ne doit pas être très impor­tant pour vous. Ou alors, on n’en éprouve pas le besoin.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Liège.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Je ne sais si je suis proche de ceux que je vais vous citer mais je m’en sens proche tant leur œuvre m’ouvre au monde et à ma vie. Honoré de Bal­zac, Jean Giono deuxième période, Faulk­ner, Ali­son Lurie, Mishima, John Fowles, Iris Mur­doch et il y en a d’autres.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Je ne sais trop, cela change à chaque anniversaire.

Que défendez-vous ?

Que l’animal est l’égal de l’homme.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour, c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Don­nez plu­tôt aux autres ce qu’ils dési­rent et non ce que vous dési­rez pour eux.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

L’indifférence vis-à-vis du monde qui nous entoure.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Et celle que je pour­rais vous poser ? Aimez-vous ques­tion­ner ceux que vous approchez ?

Entre­tien et pré­sen­ta­tion réa­li­sés par Jean-Paul Gavard-Perret, pour lelitteraire.com, le 2 avril 2024.