Zwi Milshtein + Mylène Besson (exposition)

Corps en exil

Zwi Mil­sh­tein et Mylène Bes­son s’unissent pour une approche par­ti­cu­lière de la figu­ra­tion. Au “tel quel” font place méta­mor­phose et mys­tères. Le tra­vail de Mylène Bes­son se concentre sur une approche intime du corps fémi­nin et du por­trait. Ses des­sins se dis­tinguent par leur approche légè­re­ment déca­lée de la com­po­si­tion et de l’expression.

La sen­sua­lité — par oppo­si­tion à sexua­lité (du moins par­fois) et au voyeu­risme - tourne autour de l’affection, mais aussi autour du désir et du plai­sir. Il y a quelque chose de très spé­ci­fique qui fas­cine et que les artistes trouvent géné­ra­le­ment chez les êtres.

Mylène Bes­son en par­ti­cu­lier retient des moments sub­tils et intimes. Son œuvre reste à ce titre plus expres­sive et impres­sive que jamais, pré­cise et ambi­guë, déci­dée et suspendue.

jean-paul ggavard-perret

Zwi Mil­sh­tein + Mylène Bes­son (expo­si­tion), col­lec­tion de la praye, 01480 Fareins, du 13 avril au 5 mai 2024.