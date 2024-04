Dominique Fourcade, ça va bien dans la pluie glacée ?

Devant le désastre du monde

En vers et prose, Four­cade écrit dans l’urgence, l’apocalypse du temps au sein d’une déplo­ra­tion intime, amou­reuse, et col­lec­tive. Plus pré­ci­sé­ment sur les évé­ne­ments tra­giques de la guerre Israël – Gaza. « c’est le déluge qui se pro­duit en Palestine-Israël et qui englou­tit l’Occident. une douche de sang réci­proque qu’il est de mon des­tin de vivre en écri­vain », écrit-il et il élar­git cette guerre : « l’Occident, meurtre sur meurtre, s’effondre sur lui-même sous les coups qu’il se porte en propre. il est ter­rible d’être ensemble à ce point parce que nous deve­nons sans nom, le néant », ajoute-t-il.

Sur­git encore et de manière sur­pre­nante un “désa­mour cré­pus­cu­laire”, tout en pas­sant par les plus folles exci­tantes pen­sées et visions (comme le chan­tier de Notre-Dame la nuit éclai­rée par les néons, pour son lyrisme laïc).

Le livre devient des lieux de lieux où cher­cher auprès d’artistes, réfé­rences, images, obses­sions et voire l’impossible res­pon­sa­bi­lité de cha­cun devant le désastre du monde. Le tout est de tenir et sur­tout ne pas s’enfermer. Existe là l’intelligence de la curio­sité et du mou­ve­ment mais sur­tout une suite de fla­sh­backs dont Four­cade a le secret.

Le tout au sein d’une enquête filée à la recherche d’un passé empié­tant, et par une manière juste et acé­rée, pour écrire le réel tel qu’il l’accepte désor­mais. Preuve que le quo­ti­dien recèle des micro-miracles en pagaille pour peu qu’on veuille les voir jusqu’à deve­nir fleuve.

Mais par moment, il suf­fit par­fois de cla­quer une porte en dépit de l’élan. Ce mot res­tera la leçon de ce livre en par­tie réussi mais non achevé.

jean-paul gavard-perret

Domi­nique Four­cade, ça va bien dans la pluie gla­cée ?, P.O.L Edi­tions, février 2024, 80 p. — 17,00 €.