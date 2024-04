Denis-Pierre Filippi & Silvio Camboni, Prima Spatia — t.02 : “La Traque”

Au cœur d’un uni­vers inventif…

Le duo Filippi-Camboni a déjà enchanté les lec­teurs avec Le Voyage extra­or­di­naire, une saga uchro­nique mettent en scène un couple de jeunes ado­les­cents en butte à mille dan­gers.

Ils réci­divent avec un space opera dont l’héroïne st une ado­les­cente aux capa­ci­tés hors-normes dans le cadre éco­no­mique retenu, la chasse aux créa­tures stellaires.

Alba, une ado­les­cente de 17 ans a été enle­vée avec Cyll, sa pré­cep­trice. Elles ont été secou­rues par l’équipage de la Flèche. Depuis, le navire spa­tial est pour­suivi par un équi­page qui veut s’emparer de la jeune fille. Mais pour­quoi ? Est-ce pour ses capa­ci­tés excep­tion­nelles ou pour la faire disparaître ?

À Prima Spa­tia, le siège de la Mon­naie, l’agent Isandre refuse de se rendre auprès du grand Inten­dant car il a une authen­ti­fi­ca­tion de pre­mier degré à vali­der. Il confirme de façon vio­lente avant de par­tir accom­plir sa mis­sion.

Sur la zone de Radoub au Havre, Alba uti­lise ses capa­ci­tés pour aider à la remise en état du vais­seau endom­magé par les pour­sui­vants. Cyll conti­nue, comme elle peut, de veiller sa pro­té­gée. C’est le capi­taine qui lui révèle qu’à par­tir de tests ADN, il est cer­tain qu’Alba n’est pas la fille de ceux qui se pré­sentent comme ses parents. Son père est Dela­dyn l’Impie, un membre du Haut Conseil banni pour ses pro­pos sur les créa­tures stel­laires.

Face aux menaces, Emett un jeune membre de l’équipage va tout faire pour pro­té­ger Alba. Mais, est-ce suf­fi­sant face à une meute décidée…

Pour la pré­sente his­toire aux actions mus­clées, aux péri­pé­ties très mou­ve­men­tées, les auteurs choi­sissent, pour ce second tome, un uni­vers aqua­tique ce qui donne au des­si­na­teur, et à son équipe de colo­ristes, l’occasion de réa­li­ser des planches épous­tou­flantes, des vues d’une grande beauté et d’une belle ori­gi­na­lité. Ils créent des pay­sages futu­ristes envoû­tants.

Si les planches fixent l’attention, le contenu du récit éga­le­ment car Denis-Pierre Filippi aborde entre les rebon­dis­se­ments de toutes natures, attaques, muti­ne­rie, trai­trises, des thèmes très actuels tels que la socio­lo­gie, le bioé­thique, l’écologie, la pré­ser­va­tion des espèces, l’importante de l’humain dans l’économie.

Un second tome addic­tif pour le contenu du scé­na­rio, pour les illus­tra­tions d’une équipe qui maî­trise son art.

serge per­raud

Denis-Pierre Filippi (scé­na­rio), Sil­vio Cam­boni (des­sin), Piky hamil­ton & Andrea Meloni d’Arancia Stu­dio, assis­tés de Jes­sica Bodart (cou­leurs), Prima Spa­tia — t.02 : La Traque, février 2024, 56 p. — 14,95 €.