Valentina Brancaforte, PAÎS (παîς) (exposition)

Sirène

Valen­tina Bran­ca­forte, née à Catane en 1983, a com­mencé à pho­to­gra­phier en 2012 — elle tra­vaille entre cette ville et Palerme. Elle a axé sa pho­to­gra­phie sur des ques­tions sociales liées aux innom­brables voyages qui l’ont menée dans les pays et lieux les plus recu­lés du monde à la recherche de l’identité des peuples, mais aussi et sur­tout à la décou­verte de sa Sicile.

Paîs est un terme d’origine grecque (παîς) qui désigne une fille ou un gar­çon âgé de 12 à 15 ans, mais c’est aussi le titre de cette œuvre qui, en plus de par­ler de Bus­cemi, l’un des vil­lages les plus inha­bi­tés de Sicile perdu parmi les odeurs et les oli­viers du ter­ri­toire mon­ta­gneux des Iblei, emmène à tra­vers la vie d’une ado­les­cente, Chiara Lucia, dont les parents ont pré­féré la confier à l’environnement stable et sûr d’un vil­lage sici­lien, pour lut­ter contre la pau­vreté édu­ca­tive des villes.

Surgit une vie à contre-courant dans la cam­pagne sici­lienne où la jeune fille par­vient encore à culti­ver sa pas­sion pour la nata­tion et l’eau, comme une tendre sirène qui affronte la vie.

jean-paul gavard-perret

Valen­tina Bran­ca­forte, PAÎS (παîς), Foto­teca Sira­cu­sana, 2024.