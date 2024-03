Lilja Sigurdardottir, Rouge comme la mer

Un polar nor­dique bien addictif

On retrouve dans ce livre Aurora, l’héroïne de Froid comme l’enfer (Métai­lié – 2022), quand, paral­lè­le­ment à la traque de cor­rup­tions finan­cières en Islande, elle recherche Ísa­fold, sa sœur disparue.

Une simple feuille A4 impri­mée, posée sur la table de la cui­sine, va anéan­tir la vie de Flosi, un entre­pre­neur. Il ren­trait pour dégus­ter le savou­reux dîner que pré­pare tou­jours Gudrún, sa seconde épouse. Elle a été enle­vée et on lui réclame une ran­çon de deux mil­lions d’Euros.

Il a appelé son comp­table pour déblo­quer les fonds. Celui-ci, pour le sou­te­nir, fait appel à Aurora. Cette der­nière est tou­jours en Islande à la recherche de sa sœur vivante ou morte. Aurora est une détec­tive spé­cia­li­sée dans la finance qui n’a pas son pareil pour retrou­ver l’argent perdu. Elle est tout de suite intri­guée par la demande d’euros et non des cou­ronnes islandaises.

Sur place, elle pro­pose l’aide d’un poli­cier qu’elle connaît. Celui-ci accepte de mener une enquête très dis­crète car le mes­sage pré­cise que l’intervention de la police entraî­nera la mort de Gudrún. Son équipe va tra­vailler à tra­quer les ravis­seurs et cher­cher, sur les vidéos de sur­veillance, les docu­ments comp­tables de Flosi, de Gudrún. Des mou­ve­ments vont atti­rer l’attention des enquê­teurs. Mais, quand ceux-ci vont être confron­tés à…

Un kid­nap­ping avec demande de ran­çon est très rare en Islande, ce qui oblige Daniel et ses col­lègues à tra­cer des voies nou­velles en matière de traque. De plus, celle-ci doit se dérou­ler dans la plus grande dis­cré­tion avec cette menace qui pèse sur la vie de cette femme.

La roman­cière donne une enquête aux mul­tiples rebon­dis­se­ments. Tou­te­fois, il s’agit de coups de théâtre sans actions spec­ta­cu­laires, comme des explo­sions, bagarres, courses pour­suite. Ce sont des révé­la­tions qui émergent dans la dou­leur, des situa­tions psy­cho­lo­giques dif­fi­ciles entraî­nant nombre d’interrogations.

Elle intègre des don­nées autour de l’entreprise de Flosi, des rap­ports ambi­gus, des liens sus­pects. Elle conçoit un trio qui porte l’histoire entre Aurora, Daniel et Flosi. La pre­mière est une fine connais­seuse des cou­rants finan­ciers légaux et moins légaux. Elle est obnu­bi­lée par la recherche de sa sœur, vou­lant savoir ce qu’elle est deve­nue. C’est une jeune femme au phy­sique impres­sion­nant. D’ailleurs, elle impres­sionne, mais dans un autre domaine, Daniel ce poli­cier qu’elle a connu lorsque qu’il tra­vaillait à recher­cher la dis­pa­rue.

Flosi est un homme qui a tra­vaillé dur pour mener son entre­prise sur le che­min de la réus­site. S’il estime avoir une vie heu­reuse entre Ida Thöll, sa fille de vingt-deux ans, et Gudrún, il regrette les soi­rées mornes pas­sées devant la télé.

Thriller psy­cho­lo­gique, ce roman se lit avec avi­dité tant le tra­vail d’écriture sur l’intrigue, sur le carac­tère des pro­ta­go­nistes, fait rebon­dir l’intérêt jusqu’à un dénoue­ment peu dis­cer­nable dans le cours du récit.

serge per­raud

Lilja Sigur­dar­dot­tir, Rouge comme la mer (Blóð­rauður sjór), tra­duit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün, Métai­lié, coll. “Biblio­thèque nor­dique — Noir”, mars 2024, 288 p. — 21,50 €.