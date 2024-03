Iris-Amata Dion & Xavier Henrion, Horizons climatiques — Rencontre avec 9 scientifiques du GIEC

Pour tout com­prendre du futur climatique

À Tou­louse, Iris entend dans le bus un homme se mobi­li­ser pour la défense du cli­mat. En arri­vant sur son lieu de tra­vail, elle est sol­li­ci­tée pour assis­ter à une confé­rence sur l’impact du chan­ge­ment sur les régions côtières. Cher­cheuse en sciences de l’atmosphère, elle constate que le sujet est presque sur toutes les lèvres mais que les sources d’informations sont nom­breuses, si nom­breuses qu’il est dif­fi­cile de cer­ner les plus fiables.

Aujourd’hui, c’est plus de 40 000 publi­ca­tions scien­ti­fiques sur le sujet qui paraissent par an. Il reste le lourd rap­port annuel du GIEC — Groupe d’Experts Inter­gou­ver­ne­men­tal sur l’Évolution du Cli­mat — orga­ni­sa­tion créée en 1988. À l’international on parle de l’IPCC — Inter­go­vern­men­tal Panel on Cli­mate Change. La prin­ci­pale mis­sion de ces scien­ti­fiques est de se par­ta­ger la lec­ture de toutes les études, de les syn­thé­ti­ser sans aucun parti pris.

Iris relate sa ren­contre avec Xavier, un des­si­na­teur, et ils cherchent com­ment se docu­men­ter sur ce grou­pe­ment. Une confé­rence leur donne l’occasion de fran­chir un pre­mier pas grâce à Valé­rie Masson-Delmotte. Cette paléo­cli­ma­to­lo­gie direc­trice de recherches au CEA — Centre d’Études Ato­miques — a été co-présidente du GIEC de 2015 à 2023. C’est elle qui pré­sente l’historique du grou­pe­ment, les objec­tifs pour­sui­vis, le fonc­tion­ne­ment, la manière de tra­vailler des scien­ti­fiques qui par­ti­cipent aux tra­vaux.

On s’aperçoit que, compte tenu de la façon dont les rap­ports sont éta­blis, il y a peu de place pour l’erreur. Cha­cun apporte sa pierre à l’édifice et cha­cun, dans sa spé­cia­lité, pointe les pro­blèmes, les dan­gers à court terme si des solu­tions ne sont pas appor­tées, si des stra­té­gies d’évolution pro­po­sées res­tent lettres mortes.

Trois grands axes de tra­vaux : la com­pré­hen­sion du chan­ge­ment cli­ma­tique, les risques et com­ment s’y adap­ter, l’étude des solu­tions pour atté­nuer les dom­mages. Outre Mme Masson-Delmotte, sont inter­viewés Chris­tophe Cas­sou (Cli­ma­to­logue), Roland Séfé­rian (Cher­cheur de Météo-France) Hervé Dou­ville du Centre Natio­nal de recherches météo­ro­lo­giques, Wolf­gang Cra­mer (Géo­graphe), Vir­gi­nie Duvat (Pro­fes­seure de géo­gra­phie côtière), Céline Gui­varch (Éco­no­miste), Henri Wais­man (Doc­teur de l’École des hautes études en sciences sociales), Jean Jou­zel (Direc­teur de recherches émé­rite au CEA).

Si les pro­pos sont scien­ti­fiques, leur pré­sen­ta­tion est plai­sante, didac­tique, faci­le­ment abor­dable et tein­tés de remarques humo­ris­tiques lorsque l’abord s’y prête.

Les pré­sen­ta­tions sont très variées car le scé­na­rio se plie fort bien à un récit d’enquête. Si la pre­mière ren­contre se fait dans un forum, un cher­cheur est vu chez lui, sur sa ter­rasse. Les auteurs pro­posent des dia­logues per­cu­tants, enle­vés, empreints d’humour entre les ren­contres par des échanges entre scé­na­riste et des­si­na­teur.

Tous les aspects fai­sant l’objet d’études sont abor­dés comme les océans et plus géné­ra­le­ment l’eau, l’eau potable, la Terre dans toutes ses varié­tés, les ani­maux, qu’ils soient ter­restres, marins… Avec ces ren­contres c’est une véri­table syn­thèse des der­niers rap­ports du GIEC. Le ton est posi­tif et pro­pose des solu­tions acces­sibles et réalisables.

Le des­sin dyna­mique de Xavier Hen­rion met en valeur toutes ces don­nées. Si cer­tains per­son­nages secon­daires res­tent quelque peu cari­ca­tu­raux, il faut saluer la per­for­mance pour la res­sem­blance de tous les inter­ve­nants.

Iris-Amata Dion et Xavier Hen­rion livrent un véri­table tra­vail de vul­ga­ri­sa­tion scien­ti­fique dans un ouvrage remar­quable par sa struc­ture et ses inter­ve­nants. Ils per­mettent une réflexion indi­vi­duelle, un appren­tis­sage et une prise de conscience. Cet album est d’une lec­ture très acces­sible, à mettre entre toutes les mains pour s’informer, com­prendre et agir

serge per­raud

Iris-Amata Dion (scé­na­rio) & Xavier Hen­rion (des­sin et mise en cou­leurs), Hori­zons cli­ma­tiques — Ren­contre avec 9 scien­ti­fiques du GIEC, Glé­nat, mars 2024, 320 p. — 25,00 €.