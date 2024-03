Joël Bastard, Les couvertures contemporaines suivi de Le principe souterrain

La ques­tion du livre

A quoi sert le poème — et plus lar­ge­ment le livre — sinon ce flux qui nous per­met d’atteindre en son voyage ce qui, jusqu’à lui — et en ce qu’il repré­sente de concré­ti­sa­tion de l’abstrait des signes –, demeu­rait tel un sup­plé­ment non com­mu­ni­cable ?

Il veut croire que ce n’est pas le ver qui est dans le fruit mais que le fruit reste dans le lan­gage, comme le poème dans le livre. Seule cette idée sauve du désastre. « C’est par là que je vais tou­jours recom­men­cer », dit Bas­tard pris dans on ne sait quelle nuit de Luci­fer, du Christ et du com­mun des mor­tels habi­tés des “souterrains”.

Sa langue n’est là que pour repé­rer les mau­vais coups et – ça et là – les cris du juste au milieu de la peur, de la fureur mais aussi la poé­sie. Toute en érup­tion, elle « dé-génère » et déroute sans fin. Elle nous plonge loin du stupre et de la nos­tal­gie.

“Nous accu­mu­lons des strates et des strates de connais­sances. Le pied de l’enfant cognera la pierre du matin. Cognera encore une fois la pierre du matin. Nous ne savons rien de plus que cette der­nière illu­sion dense !”, écrit Bas­tard. A tra­vers lui, il s’agit de se tenir là dans le temps, sur cette rive. Pieds nus dans le silence des ébou­lis. La pente se tenant elle aussi sur la rivière. Se dres­sant dans le bleu excédé. Se rete­nant dans la chute de sa propre dis­pa­ri­tion. Elle finira par se laver de sa ver­ti­ca­lité légendaire.

Dans le mélange des che­mins trans­pa­raît le retour­ne­ment des fon­da­tions confi­den­tielles. Les portes déso­lées. Elle finira dans le ventre évis­céré des truites noires. Le livre per­met sou­dain le glis­se­ment du voya­geur en son être. Car à quoi sert le livre sinon à nous déli­vrer du temps où erre le désir privé d’objet ?

Joel Bas­tard crée un ordre qui ne se perd plus dans l’énigme des situa­tions de hasard mais d’absolu face à un monde d’ombres et de secret. S’y ébauchent des formes qui ne sont pas l’essence unique de l’écriture mais de l’objet lui même. L’opération de la poé­sie passe donc par le livre qui, plus que la conte­nir, la façonne aussi. Le livre est donc pour lui la «sécré­tion » du secret qu’il dévoile. Il a donc pour l’auteur la vérité de parole et d’image. C’est aussi un « abyme » qui peut deve­nir ten­ta­cu­laire et au sens médu­séen du terme : il attire dans son suspens.

Le livre est l’épreuve de vérité d’un texte, son filtre et non pas ce qu’il appelle son ves­tige. Avec le livre, une autre expé­rience est pos­sible. La révé­la­tion du livre est pour Bas­tard plus com­plexe que celle de l’écriture. Le livre engendre une autre réver­bé­ra­tion dans la construc­tion d’un lieu où l’autre est pré­sent autre­ment. Sur­git une entité (que ne révèle pas for­cé­ment le texte déta­ché du livre) face à une autre entité.

Il existe donc une éco­no­mie du livre qui trans­cende celle de la simple écri­ture et ce, non seule­ment dans des cas d’école — comme chez Mal­larmé, Apol­li­naire ou Claude Simon par exemple). A tra­vers lui, ce qui ne peut se dire n’est pas for­cé­ment t,u ne reste pas for­cé­ment lettre morte. Le livre donne à lire quelque chose que le texte n’a pas. Il offre un « pas au-delà » à l’écriture,. Il l’engage autre­ment, non seule­ment par rap­port à ce qu’il dit, et ce, jusqu’au au monde qui va le rece­voir dans un tel déconditionnement .

jean-paul gavard-perret

Joël Bas­tard, Les cou­ver­tures contem­po­raines suivi de Le prin­cipe sou­ter­rain, Gallimard,collec­tion Blanche, 2024, 186 p.