Hamlet (William Shakespeare / Christiane Jatahy)

S i la trame du pro­pos est de Sha­kes­peare, la nar­ra­tion change de tona­lité, dans la mesure où les femmes, Ophé­lie et Ger­trude, jouent un rôle impor­tant : l’intrigue épu­rée gagne en intel­li­gi­bi­lité mais de nom­breuses répliques semblent demeu­rer incongrues.

E n dépit de la sym­pa­thie qu’on éprouve pour cette adap­ta­tion ori­gi­nale et auda­cieuse, il faut recon­naître que l’intensité du spec­tacle semble s’amenuir progressivement.

Mise en scène, adap­ta­tion, scé­no­gra­phie Chris­tiane Jatahy ; tra­duc­tion Doro­thée Zum­stein ; col­la­bo­ra­tion artis­tique, scé­no­gra­phie, lumière Tho­mas Wal­grave ; direc­tion de la pho­to­gra­phie, caméra Paulo Cama­cho ; cos­tumes Fauve Rycke­busch ; sys­tème vidéo Julio Parente ; musique ori­gi­nale Vitor Araujo ; concep­tion son Pedro Vituri ; col­la­bo­ra­tion pour le déve­lop­pe­ment, tech­nique du décor Mar­celo Lipiani ; conseil dra­ma­tur­gique Már­cia Tiburi, Chris­tophe Triau ; direc­teur de pro­duc­tion et dif­fu­sion de la com­pa­gnie Vér­tice Hen­rique Mariano ; assis­tante à la mise en scène Lau­rence Kele­pi­kis ; assis­tante aux cos­tumes Del­phine Capos­sela ; sta­giaire à la mise en scène Maëlle Pué­choultres ; sta­giaire à la scé­no­gra­phie et à la lumière Kes Bak­ker ; admi­nis­tra­trice de la com­pa­gnie Clau­dia Peta­gna ; réa­li­sa­tion du décor Ate­lier de construc­tion de l’Odéon-Théâtre de l’Europe et l’équipe tech­nique de l’Odéon-Théâtre de l’Europe.