Armand Cabasson, Les furieuses

Quand un alié­niste enquête…

Si Armand Cabas­son aban­donne le capi­taine qui lui a servi de héros pen­dant trois romans — Les proies de l’officier, Chasse au loup, La mémoire des flammes (10/18) — il ne quitte pas la période napo­léo­nienne. Il ins­talle son récit, une enquête tor­tueuse à sou­hait, entre sep­tembre 1807 et mai 1808.

À Paris, en ce 21 sep­tembre 1807, le Dr Gabriel Dal­vers rejoint l’inspecteur de police Jean-de-Dieu Can­de­let, dans un modeste appar­te­ment. Dans une pièce enva­hie par des papillons, une femme d’une ving­taine d’années semble endor­mie dans son fau­teuil. Elle porte une magni­fique robe noire mais aucune plaie appa­rente pou­vant expli­quer son décès. Can­de­let accepte mal la pré­sence impo­sée de Dal­vers qui a été pré­senté comme un alié­niste. Il consi­dère que son assis­tance est inutile.

L’autopsie révèle que le sexe a été cousu par un tra­vail si méti­cu­leux qu’il dis­pa­raît. La mise en scène de ce crime évoque un tableau pour Dal­vers. C’est quelques jours plus tard qu’une nou­velle vic­time est décou­verte. Elle se tient debout grâce à un sys­tème en fer forgé et res­semble à la pre­mière. Mais à l’examen, le légiste et les enquê­teurs découvrent qu’on lui a cousu un sexe mas­cu­lin, le pénis et les bourses. Il a été pré­levé sur un autre cadavre.

Gabriel Dal­vers com­prend qu’ils ont affaire à un mono­ma­niaque obsédé par une femme. Pour faire ces­ser ces crimes, il leur faut décou­vrir le modèle…

Cette enquête a pour décor Paris, mais aussi Madrid et l’Espagne occu­pée par les troupes de napo­léon Ier. Le per­son­nage prin­ci­pal est un alié­niste qui étu­die la vio­lence depuis plu­sieurs années et qui cherche à en sai­sir les rai­sons pro­fondes. Ayant ses entrées au plus haut niveau, il obtient l’autorisation de par­ti­ci­per à des enquêtes de police. Mais, cette situa­tion irrite le poli­cier qui doit l’avoir à ses côtés ce qui donne l’occasion à l’auteur de pro­po­ser des dia­logues savou­reux.

Celui-ci décrit avec pré­ci­sion les pra­tiques médi­cales liées à la psy­chia­trie, les méthodes de police. Il apporte nombre d’informations pas­sion­nantes sur le quo­ti­dien de la popu­la­tion, sur les troupes d’occupation. Il met en scène un tueur insai­sis­sable dont les capa­ci­tés font en échec aux inves­ti­ga­tions de ceux qui le traquent. Dal­vers pro­pose des recherches, des axes de pistes, qui choquent le côté prag­ma­tique de son équipier.

Quelques per­son­nages his­to­riques tra­versent le récit comme Napo­léon, Fou­ché, le mitrailleur de Lyon, Murat… Mais l’auteur dresse une remar­quable gale­rie d’acteurs du drame et raconte leur impli­ca­tion mais aussi leur vie, leurs ren­contres.

Dans ce nou­veau roman poli­cier his­to­rique, Cabas­son pro­pose une intrigue com­plexe où s’entremêlent mys­tère, psy­cho­lo­gie et batailles, pour une enquête bien immersive.

serge per­raud

Armand Cabas­son, Les furieuses, Édi­tions 10/18, coll. “Polar”, mars 2024, 306 p. — 15,90 €.