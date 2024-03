Mathias Lair, Il n’est pas vrai que les pierres soient mortes

Face à la splen­dide indifférence

Mathias Lair fait retour, mais non sur son passé (comme beau­coup trop de poètes) car pas ques­tion pour lui de cares­ser la nos­tal­gie. Il se veut en quelque sorte celui qui selon Jésus est un nou­veau Pierre. Certes, il ne fonde pas le monde mais lorgne au besoin les temples de congré­ga­tion à tel point qu’il devient une sorte de « cave » — du Vati­can.

Ce qui l’intéresse, c’est de sanc­ti­fier non la parole (elle s’envole) mais la maté­ria­lité (elle reste). Il découvre la miné­ra­lité du monde qu’on croyait déjà ce qu eCa­mus nomma « splen­dide indif­fé­rente ».

En rien gou­rou, il peut sans doute recueillir les cli­to­ris de silex rouge. Sophiste plus que rhéto-Ricoeur, il est aussi roi nu qui sait par qui le lan­gage se fabrique. Géo­logue et poète qui puise sans doute entre autres ses racines dans le cha­ma­nisme afri­cain, voire les œuvres de Bor­gès, les deux Mal­colm Lowry et Cha­zal et Pérec, il invente la connais­sance de l’univers.

Se trans­forment par son entro­pie nou­velle les règnes miné­raux pour sor­tir de notre pri­son men­tale. Mathias Lair s’enrichit d’un nou­vel œil dont les mys­tère jusqu’au béton ou aux concas­seurs s ne s’épuisent pas. Comme un Lacan, « l’âme a tiers » traque l’obscure clarté pour l’apparence afin de repar­tir de plus belle vers l’humain.

Ce qui fut gravé dans la mémoire est tiré par­fois dans des tombes célèbres, mais l’ambre jusqu’aux galets pro­longe une vision exta­tique et ten­dre­ment drôle. A tra­vers ses images, cet ordre pre­mier fait briller nos sens depuis des che­mins de tra­verses, déserts ou gra­vats. Les divers types de pierres deviennent ses “phares” bau­de­lai­riens.

Preuve que, pour celui qui sait regar­der l’énigme du monde par les pierres, les mots de Lair en jaillissent. Pros­pec­teur à sa manière, il crée une poé­sie nou­velle où le néo est lithique par l’onyx, la tour­ma­line, etc., jusqu’à la pierre du bismuth.

jean-paul gavard-perret

Mathias Lair, Il n’est pas vrai que les pierres soient mortes, Les Lieux dits Edi­tions, Stras­bourg, 2024, 70 p. — 12,00 €.