Laurent Fourcaut, Un morceau de ciel

Précé­dés de l’extrait d’une lettre de Bau­de­laire qui contient le titre, ces son­nets rap­pellent que que « la forme est contrai­gnante, l’idée jaillit plus intense » mais qu’elle s’adapte à tout. Pour preuve, chez Four­caut tout est cassé : « le corps fémi­nin aux mul­tiples ava­tars ». Comme des récits où tout se perd même le « pain », des mots dis­pa­rus reviennent ou ajoutent des expres­sions tri­viales au besoin. De même que des cita­tions ver­bales (Eluard, Vigny, Proust par exemple). L’Antiquité trouve sa place et la musique aussi venant de toutes parts – de Bach, Haydn à Keith Jarrett.

Le poète uti­lise le cass échéant ce et ceux qu’il rejette - Clau­del par exemple est qua­li­fié de « grand poète comique ». Mais tout est un concen­tré de poème pour ouvrir un accès au “divin et inhu­main monde réel “. Certes, ce monde coule mais existent de mul­tiples aspects du « mirage absolu de l’avoir ».

Son sens n’est donc plus lissé même si des mer­veilles pour­raient bien dis­pa­raître. Mais, hors la des­truc­tion du temps, le macabre ou le mal ne font pas tout. Four­caut, tou­te­fois, s’est offert (pour nous) comme par défaut un don de la beauté. Elle reste immi­nente et même par­fois lyrique.

D’où cette sorte d’hommage matri­ciel. Et nous pou­vons accep­ter même les élé­ments de « pous­sière et de suie ». Le réel, d’une cer­taine manière, sauve dans ce gouffre, ce chaos où une source domine.

jean-paul gavard-perret

Laurent Four­caut, Un mor­ceau de ciel, Édi­tions Tara­buste, col­lec­tion DOUTE B.A.T., 2024, 192 p.- 16,00 €.