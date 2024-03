Stéphanie Hochet, William

Trop de mots pour pas grand-chose

Entre 1585 et 1592, William Sha­kes­peare a dis­paru des radars. Ce mys­tère qui a déjà fait cou­ler beau­coup d’encre par le passé et encore aujourd’hui est au centre du livre de Sté­pha­nie Hochet. (Du moins est-ce ainsi que le livre est annoncé.) Le jeune Strat­for­dien a-t-il voulu s’échapper du car­can fami­lial (père auto­ri­ta­riste, mariage trop pré­coce…) et plus géné­ra­le­ment de la vie dans la petite ville de Strat­ford où il ne voyait pas d’avenir à la mesure de ses rêves ? Ou bien s’est-il lancé dans une aven­ture théâ­trale au sein d’une troupe célèbre à l’époque ? Toutes les théo­ries ayant déjà été éla­bo­rées, ana­ly­sées, cou­pées en deux, en quatre, en douze par les plus grands spé­cia­listes, il était intri­guant de voir ce que l’autrice avait à en dire de nouveau.

Si le contexte fami­lial et his­to­rique est effec­ti­ve­ment posé dans le livre et si la vie de bohème des acteurs et dra­ma­turges de l’ère éli­sa­bé­thaine est bien évo­qué, il n’y a rien dans cet opus ni de nou­veau ni même d’un tant soit peu ima­gi­na­tif. En fait, on en res­sort plu­tôt avec l’impression que Sté­pha­nie Hochet se sert de ce point de départ pour évo­quer des moments et des trau­ma­tismes de sa propre vie.

Or, les paral­lèles qu’elle éta­blit entre sa vie et les motifs de la dis­pa­ri­tion de Sha­kes­peare sont pour le moins arbi­traires, voire ten­dan­cieux et en tout cas ramènent tou­jours le lec­teur à la même sen­sa­tion : toute cette entre­prise n’est qu’un pré­texte pour par­ler d’elle en psy­cho­lo­gi­sant à outrance et de façon sans doute ana­chro­nique, l’histoire de Shakespeare.

On ne peut s’empêcher de trou­ver un peu mal­hon­nête d’utiliser l’attrait jamais démenti pour le grand William et le mys­tère qui l’entoure tou­jours à des fins d’autofiction. Le lec­teur reste sur sa faim, qu’il ait espéré un regard nou­veau sur Sha­kes­peare ou une véri­table fan­tai­sie assu­mée jusqu’au bout et véri­ta­ble­ment originale.

agathe de lastyns

Sté­pha­nie Hochet, William, Payot-Rivages, août 2023, 192 p. – 19,00€.