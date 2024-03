Revue Freing (Our Bodies), Spécial Mathias Richard

Trans­for­mer la vie

L’oeuvre mul­tiple de Mathias Richard est un refus de ce qui est, un acte de foi en les pos­si­bi­li­tés illi­mi­tées de l’imagination, un mépris de l’intelligence rai­son­nante inca­pable de par­ve­nir à la vérité.

Au besoin, par ses textes, per­for­mances, danses, etc., la libé­ra­tion du sub­cons­cient de l’âme et tout ce qu’on y refoule per­met de réa­li­ser à hue et à dia : rêves dan­ge­reux, ins­tincts mons­trueux, désirs insen­sés, folie pure — la bonne — “celle qui dure”.

Toute l’oeuvre dénonce un monde désa­cra­lisé et déshu­ma­nisé, un monde gla­cial, auto­ma­tisé et sans âme. Richard oppose une sur­réa­lité plus proche d’un Sal­va­dor Dali que de Bre­ton. Face à ce qui nous asphyxie et ampute, il écarte sys­té­ma­ti­que­ment le sacré, le reli­gieux, le mys­tique de son champ d’exploration.

Son tra­vail empêche la vie d’être un absurde cau­che­mar grâce à des élans mul­tiples. En artiste total, il trans­forme, la vie, le monde.

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Revue Freing (Our Bodies), Spé­cial Mathias Richard, n° 11, jan­vier 2024, 200 p. — 12,00 €.