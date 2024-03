Claire Gantet, La Guerre de Trente Ans, 1618–1648

La Grande Guerre du XVIIème siècle

Écrire une his­toire à la fois glo­bale et acces­sible de la guerre de Trente Ans relè­ve­rait presque de l’impossible, du fait de la com­plexité des évè­ne­ments, des enjeux, des alliances, comme du nombre de per­son­nages. Pour­tant, Claire Gan­tet y par­vient, dans ce livre certes dense mais très enri­chis­sant.

Consta­tons tout d’abord que la trame chro­no­lo­gique est res­pec­tée, les évè­ne­ments mili­taires et diplo­ma­tiques décrits avec clarté, les per­son­nages pré­sen­tés avec soin et leur psy­cho­lo­gie bien ana­ly­sée. Autre point notable, le champ d’études de l’auteure qui se place dans une démarche glo­bale, s’intéressant à tous les domaines, mili­taire, poli­tique, reli­gieux, cultu­rel, pro­pa­gan­diste, décryp­tant aussi bien l’action des déci­deurs que l’implication des simples indi­vi­dus dans la guerre.

Enfin, on retien­dra que cet ouvrage offre une réflexion pro­fonde sur la guerre au XVIIème siècle, sur le rap­port com­plexe entre reli­gion et poli­tique, Claire Gan­tet insis­tant sur la dyna­mique avant tout poli­tique du conflit, sur aussi sa moder­nité notam­ment en ce qui concerne la cir­cu­la­tion des images, des nou­velles, et bien évi­dem­ment sur la vio­lence de guerre dont les civils furent des vic­times majeures bien avant les hor­reurs du XXème siècle.

L’ouvrage rap­pelle en fin de compte que cette guerre de Trente Ans mar­qua l’histoire de l’Allemagne mais sur­tout sa mémoire où elle occupa une place cen­trale jusqu’à l’époque contem­po­raine. Elle débou­cha sur la paix de West­pha­lie que l’auteur replace dans son contexte et sa réa­lité, en fin de compte assez éloi­gnée de l’image que les siècles sui­vants en auront.

On ne peut donc que se féli­ci­ter de dis­po­ser d’une telle somme, d’ailleurs au pro­gramme de la Spé­cia­lité HGGSSP de terminale.

fre­de­ric le moal

Claire Gan­tet, La Guerre de Trente Ans, 1618–1648, Tal­lan­dier, février 2024, 634 p. — 26.90 €