Les sans sus

Une fois de plus Richard Meier met le paquet. Lais­sant la chair inso­lente de ses lignes et des­sins sur le blanc de lait (porello), il incite à la plus inso­lente des leçons d’inconduite ver­bale.

En un tel des­sein, l’auteur — comme les femmes (rares) mais heu­reuses de leur sexuelle ali­tée — montre, en un tel des­tin, non ce que valent les mots ni à quoi ils servent mais leurs contraires. Les lar­guant, il en monte une offi­cine en refu­sant d’être un nar­cisse mâcheur : il en devient l’ascète rieur.

Avec un air de tendre indif­fé­rence, il divise son dépliage en deux par­ties. Sui­vant tout un jeu de lignes (unique à gauche, double à droite), de “labiales lal­la­tions” se dis­til­lent : celles de la “maté­rielle illu­sion” pour ceux qui se trans­forment en maux de la tribu. Bref, la gazette est finie en cette mazette là où — sans vrai­ment les effa­cer — l’habile far­ceur offre un caveaubulaire.

Plein de ver­tus, Meier se drape de bas­sesses en mélan­geant le haut au bas. Il élude la sain­teté pour la souillure. Nous pou­vons appe­ler ça un crime. Tout est fait pour une bra­de­rie consé­quente et robo­ra­tive. Au pire, les mots seront dis­po­nibles pour la Croix Rouge afin d’être por­tés par d’autres.

Mais rien n’est recy­clé. Meier fait le ménage par l’aspirateur ver­bal non pour le pro­chain loca­taire d’une telle matière. En accroc bath, il jette la clé à celles et ceux qui s’en croyaient pro­prié­taires veaux races.

jean-paul gavard-perret

Richard Meier, Sans, coll. “face à mains”, édi­tions Richard Meier, Elne, 2024, non paginé.