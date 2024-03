Gilles Ortlieb, Cabotages

Fronts tiers

“Je vis depuis lors avec (et quel­que­fois dans) cet arrière-pays, qui a ses sai­sons comme le pays réel, où cer­tains fau­bourgs sont plus ingrats que d’autres mais qui a aussi ses ave­nues de bord de mer”. Ort­lieb a saisi ter­rains vagues, ruelles en lacis, une contrée incon­nue proche de la très vieille his­toire comme du quo­ti­dien “à désen­gour­dir ou dés­in­car­cé­rer pour tâcher d’en court-circuiter, pas­sa­gè­re­ment au moins, la banalité.”

Sorte de jour­nal intime ce livre mêle le sin­gu­lier comme une béquille aban­don­née dans un esca­lier du métro, la signa­lé­tique des rues pari­siennes, un dimanche bru­meux. Mais est-ce la seule manière de s’approcher de l’art ? Est-ce le seul moyen de fran­chir le pont sus­pendu au des­sus du vide entre le réel et sa repré­sen­ta­tion ?

Tou­jours est-il qu’Ortlieb n’a ces­ser d’infiltrer la sur­face. Sou­dain, celle-ci n’est plus droite comme un i au moment où l’auteur ne se veut plus ilote rêvant de deve­nir idole sous pré­texte de figer et fixer la sur­face comme une par­celle d’éternité.

Il ne s’agit plus seule­ment de la tendre mais de la faire pendre afin de mettre sur la rétine du pos­tiche. La sur­face n’est donc plus l’infirmière impec­cable de nos iden­ti­tés. Elle se dis­tend comme une peau usée pour nous tra­vailler là où notre ima­gi­na­tion morte peut ima­gi­ner encore, face à ce qui est mon­tré comme proche mais étran­ger.

Ce qu’on appelle la “ toile ” fait remon­ter ou des­cendre des formes flot­tantes en une manière de sug­gé­rer le corps : le corps exsangue, absent, à la dérive.

jean-paul gavarrd-perret

Gilles Ort­lieb, Cabo­tages, illus­tra­tions de Denis Mar­tin, Fata Mor­gana, Font­froide le haut, 2024, 96 p. — 21,00 €.