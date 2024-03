Sofia Masini, The body is a revelation as is landscape

Corps et graphie

La Mila­naise Sofia Masini ne se contente pas de se repré­sen­ter elle-même de manière nar­cis­sique. Ses prises sus­citent une repré­sen­ta­tion étrange à la fois pour mieux se connaître, sor­tir de soi et concen­trer ses troubles et ses per­plexi­tés par rap­port à sa psy­ché et son corps.

Ici, l’artiste crée une série dans laquelle cette repré­sen­ta­tion s’exprime à tra­vers une approche sur­réa­liste. Son corps nu, au visage tou­jours caché, est ainsi devenu le pro­ta­go­niste . Et les sen­ti­ments expri­més sont ceux de l’abandon, de la perte, de la force, de la fai­blesse, de la liberté et de la soli­tude — thèmes qui font par­tie des vies.

Dans le tra­vail de Sofia Masini, la révé­la­tion du corps et du pay­sage devient une danse, un va-et-vient entre la pho­to­gra­phie et la sculp­ture et la per­for­mance. L’artiste s’engage dans ce qui se passe avant les retrou­vailles com­plètes — elle met en évi­dence l’effacement, le conflit et la dif­fi­culté du pro­ces­sus, la recherche d’une unité qui est en vue, mais qui n’a pas encore lieu.

Son corps danse avec les objets (car­tons etc.), entre la soif de la déso­la­tion et la force indomp­table et sau­vage mais maî­tri­sée. La créa­trice recons­truit au fur et à mesure que le pro­ces­sus de trans­for­ma­tion est en cours. C’est à la fois un com­men­ce­ment sans fin, l’activation d’une nou­velle archive, une recherche d’équilibres dif­fé­rents, la révé­la­tion de ses traces.

jean-paul gavard-perret

Sofia Masini, The body is a reve­la­tion as is land­scape, Witty Books, Milan, 2023, 96 p.