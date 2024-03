Pierre Schroven, La merveille d’être là

Alle­gro

Pierre Schro­ven fait preuve d’une forme d’alacrité. Jamais atra­bi­laire, il se veut au besoin pri­me­sau­tier et com­pa­rable à l’infini lui-même « informe et joyeux ». Il flotte avec lui dans l’air marque de ses propres paroles.

Il existe une forme envou­tante de grâce. Il ne la trans­forme jamais en forme d’exhibitionnisme et pré­fère explo­rer d’autres pos­si­bi­li­tés. Une fois de plus, Schro­ven devient le poète des méta­mor­phoses qui tra­vaillent lu monde.

Le poète en frôle le centre et sa perle incon­nue. Se crée un va-et-vient d’arc-en-ciel sur le cris­tal du soir par l’ivresse des mots et leurs fris­sons. Cer­tains fan­tasmes fleu­rissent, ils peuvent être sou­mis à un biais iro­nique où la fleur prend tout son sens.

Mais le charme du poète répond aux attentes espé­rées en trou­blant au besoin le prin­cipe de visi­bi­lité basique.

Contre l’ostentation, existe une autre voie que le simple registre des attentes mas­cu­lines. A la “viande” nue fait place son recou­vre­ment ou son décou­page selon des cri­tères de dif­fé­ren­cia­tion. Le plai­sir qui fas­cine habi­tuel­le­ment est rem­placé contre toute attente par un autre.

L’auteur sillon­nant pro­pose la plus chère invi­ta­tion à son propre voyage. Nous le partageons.

jean-paul gavard-perret

Pierre Schro­ven, La mer­veille d’être là, L’arbre à Paroles, Amay (Bel­gique), 2024, 70 p. — 13,00 €.