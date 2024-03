Giuliana Kiersz, Lumières blanches intermittentes

« Sur la route »

La géo­gra­phie de l’Argentine fonde sans doute un ima­gi­naire par­ti­cu­lier : son ter­ri­toire s’étire sur presque 4000km du nord au sud et presque 1500 km d’est en ouest. Pays de vastes espaces déserts qui invite sans doute au road-movie exis­ten­tiel. Le cinéma ne s’y est pas trompé à tra­vers de nom­breux films où des per­son­nages roulent vers leur des­tin. His­to­rias mini­mas de Car­los Sorin pour­rait illus­trer ces « par­cours » humains.

Giu­liana Kiersz s’inscrit quant à elle dans l’écriture lit­té­raire de la route. Les trois pièces ( s’agit-il d’ailleurs stric­te­ment de théâtre?) qui consti­tuent la tra­duc­tion fran­çaise du volume publié dans la col­lec­tion, théâtre en tra­duc­tion, d’Espaces 34, sous le titre de Lumières blanches inter­mit­tentes, en 2023, s’inscrivent dans l’évocation de cette si longue route sud amé­ri­caine. La pre­mière d’entre elles d’ailleurs porte le numéro d’une route : 502. La deuxième B nomme une ville, comme un point géo­mé­trique sur un iti­né­raire. De la ville A à B et C. Par­ler des routes, c’est d’abord dire le départ, le désir de s’en aller seul(e), sans savoir quelle sera la destination.

Dans Pré­ci­pices (502), la voix de l’Autre affirme : « je vais rou­ler et je vais rou­ler seule, je vais rou­ler vite, ailleurs ». B s’ouvre sur ces mots : « Je suis seule. Quelque part sur une route sem­blable du début à la fin ( …) je suis par­tie ». Enfin un homme, dans le très bref troi­sième texte, mau­dis­sant sa com­pagne, qui a tué son chien, s’en va : « J’ai pris la voi­ture le volant la route le volant. J’ai quitté la ville. »,

La route crée son propre uni­vers, celui de la cir­cu­la­tion, du pas­sage, des stations-essence, de la conduite noc­turne, des pay­sages de mon­tagnes, de mer ou de pacages. La soli­tude du conduc­teur ou de la mar­cheuse, qui tisse les récits qui sont la matrice essen­tielle des trois textes se frotte à d’autres êtres.

502 se pré­sente encore sous une forme dia­lo­gique avec des défi­ni­tions d’entrées de paroles : quelqu’un du passé, l’homme, elle, l’autre. En revanche, dans les autres textes, il s’agit d’une nar­ra­tion à la pre­mière per­sonne. Ainsi la nar­ra­trice de B va t-elle s’installer chez un homme à vélo, ren­con­tré sur la route et par­ta­ger, pen­dant un temps, la vie de la famille (la mère et les deux fils, Her­man et Pablo). Le conduc­teur du troi­sième volet, lui, va voya­ger en com­pa­gnie d’un chien qu’il a acheté, après son départ. Chien presque humain en vérité.

A aucun moment, l’auteure ne choi­sit un parti pris tota­le­ment natu­ra­liste même si cer­taines réa­li­tés propres à l’Argentine trans­pa­raissent comme les nour­ri­ture, la musique, une men­tion unique de Bue­nos Aires. Il s’agit bien plu­tôt de fon­der un espace men­tal et poé­tique sans repères pré­cis. Les titres sans déter­mi­nants dans 502 mettent en avant la nature et ses cli­mats (brouillard, pré­ci­pices, mon­tagnes, feuilles, pierres, pluie, soleil, îles, feu, mer, neige, nuages). Les sai­sons se suc­cèdent dans B.

Giuliana Kiersz achève ces iti­né­raires, ces errances en échap­pant à toute issue ration­nelle. Le fan­tas­tique devient l’exutoire de ces voyages autant inté­rieurs que géo­gra­phiques. La dis­pa­ri­tion est figure tuté­laire. Ce verbe revient dans les deux der­niers récits : l’oiseau dis­pa­raît dans B et, dans l’ultime phrase du volume, c’est le nar­ra­teur en per­sonne qui «dis­pa­raît de ce monde » tout comme son chien avant lui. Le nar­ra­teur, quant à lui, est absorbé par un trou noir de la tache noire d’une vache…

Etran­geté du monde d’un théâtre aux confins de lui-même.

marie du crest

Giu­liana Kierz est née en 1991 à Bue­nos Aires. Elle tra­vaille désor­mais à Ber­lin.. Elle est éga­le­ment libret­tiste pour l’opéra. En 2019, elle a fait par­tie des auteurs mis en lumière de la nou­velle scène argen­tine, à la mai­son de l’Argentine à Paris, dans le cadre des Dra­ma­tines.

Les textes réunis dans ce pré­sent volume ont été écrits en 2014 pour Le jour où elle dit.…, 2016 pour B et enfin 2018 pour 502.

Giu­liana Kiersz, Lumières blanches inter­mit­tentes , tra­duit de l’espagnol par Maud Flank, Edi­tions Espaces 34, 2013, 75 p. — 15,00€.