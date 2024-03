Stéphane Lambert, Nicolas de Staël, la peinture comme un feu

Le désastre et l’absolu

La mono­gra­phie de Sté­phane Lam­bert est ver­ti­gi­neuse comme l’homme et l’œuvre de son sujet. L’auteur nous entraîne dans une aven­ture sin­gu­lière dont l’écriture et les connais­sances ouvrent le secret de de Staël. Sté­phane Lam­bert tisse une véri­table créa­tion de la créa­tion.

Il a déjà pro­posé romans, livres d’art, des essais, auto­bio­gra­phies, articles mais ici, fuyant une dis­tance qui pour­rait s’accepter au risque de se brû­ler, il pro­pose une proxi­mité propre aux tableaux et à l’homme que l’on retrouve pour com­prendre, et par exemple, ce qui s’est passé entre ses der­niers mois et ses œuvres.

La flui­dité du cor­pus comme l’abondance des illus­tra­tions imposent en consé­quence les deux variables par­fai­te­ment constantes d’une réflexion qua­si­ment reli­gieuse, exis­ten­tielle et esthé­tique. C’est un peu comme si Lam­bert avait été trau­ma­tisé par les embran­che­ments d’une telle vie (et son rôle amou­reux) et de ses tra­vaux.

D’une cer­taine manière, de Staël effraie son hagio­graphe. Il confronte à la réa­lité (comme Lacan affirma qu’elle n’est « jamais la bonne”) en ses détails – des pay­sages aux por­traits. Mais demeure aussi ce qu’un titre de Pas­cal Qui­gnard appelle Le sexe et l’effroi mais aussi un sacré dans une recherche d’absolu face à la source de l’angoisse du créa­teur capable de vitesse de son exé­cu­tion plas­tique jugée par­fois violente.

Les formes de de Staël confrontent à une beauté inat­ten­due, fas­ci­nante et impos­sible à connaître ailleurs. Existent donc le ver­tige et le feu ani­més par l’auteur à son sujet. La mort paraît être le point de départ de cette créa­tion qui fina­le­ment ose, mais « jus­te­ment pour pou­voir mou­rir. »

Sou­vent, les illu­sions du peintre sont der­rière lui. Mais sa figu­ra­tion mixe réel et pein­ture en un point de conver­gence et de fusion là, où se concentrent l’essence et la com­plexité de l’artiste d’une œuvre aux miroirs paroxys­mique du monde.

Sondant l’œuvre de de Staël, l’auteur crée la pro­fonde généa­lo­gie d’un tel « héros » roman­tique à sa manière et qui finit au bord de l’abîme dont il sur­git mais dont une sorte de pein­ture du désastre est deve­nue la pos­si­bi­lité néces­saire de créer son contre­point extraordinaire.

jean-paul gavard-perret

Sté­phane Lam­bert, Nico­las de Staël, la pein­ture comme un feu, Gal­li­mard, 2023, 240 p. — 42,00 €.