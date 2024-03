L’Enfant brûlé (Stig Dagerman / Noëmie Ksicova)

L’explo­ra­tion pon­dé­rée d’une fracture

Cela com­mence dans le noir, avec des paroles d’un jeune enfant qui ne veut pas dor­mir, qui retient sa maman avec force ques­tions, maintes ten­ta­tives de séduc­tion. Puis on assiste sou­dain à la nar­ra­tion de l’événement fon­da­teur, le décès de la mère, à laquelle il était par­ti­cu­liè­re­ment atta­ché.

Le gar­çon, à vif, retourne son aigreur contre son père ; face à cette auto­rité ébran­lée, il se montre assez bon contro­ver­siste. Esseulé, il s’écrit à lui-même, exige des réponses. L’opposition entre le fils et son géni­teur s’exacerbe peu à peu. L’histoire fait inter­ve­nir la nou­velle com­pagne du père (son ancienne maî­tresse) ainsi que la petite amie du jeune homme. Des rela­tions affec­tives com­plexes se nouent entre les personnages.