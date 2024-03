Yves Chiron, Les dix conclaves qui ont marqué l’histoire

La pas­sion­nante élec­tion des papes

C’est l’évènement majeur de la papauté, depuis tou­jours objet d’intrigues, de pres­sions, de spé­cu­la­tions, et aujourd’hui hyper­mé­dia­tisé. Il s’agit bien sûr du conclave, cette élec­tion si par­ti­cu­lière par laquelle l’Église catho­lique, à tra­vers le groupe des car­di­naux, choi­sit le suc­ces­seur de saint Pierre. La fin du pon­ti­fi­cat de Fran­çois poin­tant à l’horizon, il n’est pas inutile de se plon­ger dans l’histoire de ce fas­ci­nant scru­tin qui fait de la papauté une monar­chie élec­tive, et de lire la nou­velle, et tou­jours très bien docu­men­tée, étude d’Yves Chiron.

L’auteur a choisi dix conclaves parmi les plus mar­quants, les plus ori­gi­naux, les plus déter­mi­nants, du XIIIème siècle au XXIème siècle, de Gré­goire X à Fran­çois. Choix sans doute dif­fi­cile mais per­ti­nent car, en effet, cha­cune de ces élec­tions se carac­té­rise par un élé­ment incon­tour­nable : lon­gueur du conclave, contexte his­to­rique dra­ma­tique, pres­sions exté­rieures maxi­males, divi­sion du Sacré Col­lège, dys­fonc­tion­ne­ment cor­rigé par le nou­vel élu ou son successeur.

Des his­toires abso­lu­ment pas­sion­nantes, dans un récit clair et acces­sible, pré­cis et riche, et qui rap­pellent les enjeux que consti­tue le choix d’un sou­ve­rain pon­tife, aussi bien d’un point de vue reli­gieux que poli­tique. Les puis­sances tem­po­relles espèrent tou­jours — et j’emploie le pré­sent à des­sein — ins­tru­men­ta­li­ser le pape à leur pro­fit, tan­dis que les dif­fé­rentes ten­dances, au sein de l’Eglise, se heurtent, sans un mot mais à coups de bul­le­tins de vote, afin d’avoir un Saint-Père conforme à leurs attentes, ou tout au moins équi­li­bré. Les papes de “syn­thèse” ont été nom­breux, comme le montrent plu­sieurs cas étu­diés dans le livre.

Une cer­ti­tude : ne jamais faire de pro­nos­tics. Même un pape ayant modelé le Sacré Col­lège à son image n’est pas sûr de sa suc­ces­sion. Cela étant, comme le rap­pelle Yves Chi­ron, des car­di­naux entrés pape au conclave en sont bien sor­tis… pape!

fre­de­ric le moal

Yves Chi­ron, Les dix conclaves qui ont mar­qué l’histoire, Per­rin, février 2024, 288 p. — 21,00 €.