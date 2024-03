Laté­rite verte et rouge, arbres fou­droyés. Sur la carte déployée le pays des conces­sions. Drai­sine sur la voie fer­rée. Ton savoir, tu me l’as ensei­gné. avant que le gris noir ne s’est étende avec le bruit sourd de l’avion. Gabao : du temps a passé. Ses pay­sages qui étaient dans tes plis se versent en mon écri­ture d’herbes.

Mes mots, je les ai enten­dus dans l’absolu des tiens. Ton Afrique est l’art de voir à l’intérieur du miroir. A la lumi­nes­cence de ton nom j’ai pris pris corps. Pour la pre­mière fois, la terre était devant moi : ses millets étaient bleus ainsi que son orge tan­dis que ton duvet s’emparait de mes che­vaux de frise. Dans l’incendie des ron­ciers secs l’amour fit offrande de ta robe sur le bûcher des savanes. Par­fois, émerge encore un lam­beau de désert oublié : un lam­beau de l’ordre de l’écharpe dont le sable déso­béis­sait à la nuit. Un oasis émer­gea d’une guerre d’oiseaux. Il devint leur flèche, leur pâmoi­son et le chant. Voi­lette vio­lette sur la peau des mou­tons qui cou­vrirent la nuit de tes épaules.

Naguère, tu les pen­dis à un clou de fer comme d’autres étei­gnirent une lan­terne : en souf­flant sur sa flamme, tu l’allumas. Il me resta à me cou­cher dans tes lacis fauves. Tu as épuisé les masques. On voit ce qui reste des­sous. Ta couche là-bas était prêt dans le tulle vert où oscil­laient les pla­nètes. Le pourpre jaillis­sait. Mais j’en reste éloi­gné. Alors, pour me conso­ler, dis-moi le nom des pois­sons, extrais du pavot l’amère confiture.

Que le grand dieu de l’éveil quitte le bulbe. Il y a encore des femmes sur le mar­ché à vendre l’huile de pal­mier. Leurs sil­houettes sont presque mortes, mais res­tent musi­ciennes de tes Sud. Cela reste énig­ma­tique, mys­té­rieux mais je sais que la force sexuelle qui les prend peut deve­nir effrayante. L’opération est vio­lente. Mais elles se donnent. L’Afrique est une femme qui peut répondre à toutes les ques­tions qu’elle ne pose pas. Elle est cette arche bon­dée de scan­sions qui jouirent du déluge.

jean-paul gavard-perret