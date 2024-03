Emanuele Coccia & Paolo Roversi, Lettres sur la lumière

Présage de lumière

Le pho­to­graphe Paolo Roversi et le phi­lo­sophe Ema­nuele Coc­cia ont choisi une cor­res­pon­dance qui s’articule autour de la lumière. Elle prend comme point de départ des consi­dé­ra­tions du pho­to­graphe, par­fois tech­niques et tou­jours poé­tiques, auquel le phi­lo­sophe répond en élar­gis­sant au champ plus vaste.

Les deux auteurs laissent appa­raître des per­son­na­li­tés sin­gu­lières. Ils trouvent les inter­stices pour la méta­mor­phose et, afin d’entrer en sym­biose, découvrent la clé : la lumière qui nour­rit le noir pour l’effacer. Et il n’existe pas une autre manière de savoir.

Tout s’y arti­cule car la lumière devient le lieu où le che­min se perd de la terre au ciel dans la pro­fon­deur des rythmes pre­miers. Reste ce rayon­ne­ment pour irra­dier la nuit. Il viole le noir afin trou­ver la force d’exister.

S’annonce alors le sens d’un long deve­nir. Il faut suivre ses traces des mondes oubliés. La lumière dénude, nous arrache hors de tout point d’appui, même si l’image ne fait que pas­ser, comme si elle ne per­met­tait que d’entrevoir l’essentiel, et comme si, sans elle, aucune vérité ne pou­vait être fixée.

Ce qui parais­sait roc se creuse, se vola­ti­lise pour lais­ser place jusqu’à la crue d’un fleuve inté­rieur lais­sant sur­gir une émo­tion où le désir brille en plein jour. C’est pour­quoi, ici, la lumière n’est pas sans rap­pe­ler ce que Plo­tin appelle “hypo­stase”. Sur­git une réa­lité à la fois concrète et intel­li­gible, impal­pable et sensible.

jean-paul gavard-perret

Ema­nuele Coc­cia & Paolo Roversi, Lettres sur la lumière avec un texte d’Erri De Luca, avant-propos de Chiara Bardelli-Nonino, Livres d’Art, Gal­li­mard 2024, 168 p.. — 22,00 €.