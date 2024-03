Yves Bressande, Climatorride

Au cœur de la transparence

Yves Bres­sande a mis fina­le­ment les points sur les i d’un tel ensemble : « Si a priori le seuil entre la pierre et l’âme n’est pas évident à sai­sir, ce qui inté­resse le peintre : ce seuil devient l’épiderme d’un corps-image qu’il convient de per­fo­rer, de cas­ser ou de mettre en pièce non pour en comp­ter les abat­tis (autop­sie) mais, par les inter­stices opé­rés, d’en pré­ser­ver le vivant. »

Comme le peintre, l’auteure a emboîté poème après poème son tra­vail, épure après épure, afin d’ “accep­ter la débâcle contre la gla­cia­tion de la blan­cheur tout autant de l’être que de l’image. ”

Image après image, poème après poème se touche un cœur et une catas­trophe par trans­pa­rence. L’écriture des poèmes et essais de ce recueil s’étale sur une période assez longue dont l’objectif a évité – si l’on en croit et à juste titre l’auteur – dépres­sions ou sui­cides.

Certes, dans ce livre tout n’a rien de rose Vichy. Dif­fé­rents types de chiffres sur l’engeance dite humain inquiète de tous les conti­nents et de ce que l’on parle – entre autres – cani­cules et nais­sances. L’avenir n’a rien de radieux. Noël au bal­con et Pâques aux tisons sont désor­mais lettre morte. Et dans le nord de la France, la végé­ta­tion est deve­nue un appel d’offres pour oli­viers, mimo­sas, coco­tiers et ana­nas. Sans comp­ter per­ro­quets pour pigeons et bien sûr les zébus qui pour­raient bien­tôt ser­vir de vaches en Nor­man­die. Nous ne pou­vons plus à ce pro­pos évo­quer une Suisse nor­mande mais une nor­mande Sahel.

L’ave­nir mer­veilleux annonce un col­lap­sus immi­nent. Le ciel lui-même est tombé sur notre tête sans comp­ter des « mil­liers de pépites satel­lites para­sites tels poux ou punaises. Tout va de bric et de broc même pour les baleines blanches comme pour les can­di­dats arte­facts des élec­tions pré­si­den­tielles.

Bres­sande n’y va pas de main morte mais sur­tout fait preuve d’une gouaille aussi drôle que bien­veillante en tant qu’anti-virus décep­tif. C’est un habile fri­pon qui s’amuse avec tout le sar­casme nécessaire.

Certes, des pan­dé­mies ont été qua­si­ment ratées mais incen­dies géné­raux et tsu­na­mis attendent – si l’on peut dire – de nous ras­su­rer. Dès lors, la marée des mots montre celle des plaies du monde. L’auteur en devient le dys­to­pien qu’il convient. Il pimente d’inondations, d’éruptions, de géno­cides. Bref, l’ »anthro­po­cène » est un film de science afflic­tion et d’horreurs. Quant au jadis Sapiens dit homo, il pour­rait bien­tôt deve­nir une variété de poulpes fiction.

L’auteur en écri­vant donne l’impression d’être encore vivant mais c’est bien juste. En belle har­mo­nie, le chaos debout est de mise. Mais à racon­ter de telles cosae hor­ri­bi­lis reste à tout lec­teur lucide une his­toire de rigo­ler tôt, fut-ce en sol mineur. De l’incommensurable, l’auteur nous donne des indices. Chaque catas­trophe se suc­cède, cha­cun donne sa tour­née face aux tour­mentes. C’est une his­toire de se requin­quer moins par des don­nées chif­frées que pour la littérature.

Elle devient un côté Tri­cos­té­ryl là où chaque homme peut nous sau­ver, même si pis­ser dans un vio­lon génère de la bonne musique. Mais grâce à Bres­sande, laissons-nous aller par ses mar­quet­te­ries et pen­sées. Certes, il n’y a plus d’allegro chez les affa­més. Tou­te­fois, l’auteur devient un nou­vel exis­ten­tia­liste. Sa potée sauve qui peut miton­née cet ensemble.

Avouons-le : mal­gré la débâcle inhé­rente, c’est une réussite.

jean-paul gavard-perret

Yves Bres­sande, Cli­ma­tor­ride, édi­tions Mila­gro, 2024, 164 p. –16,00€.