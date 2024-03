François Cheng, Site Orphique

Tout compte fait

Ces 99 qua­trains, écrits ces der­nières années, sont une médi­ta­tion poé­tique de Fran­çois Cheng. Il réaf­firme le sens de la vie dans la confron­ta­tion à la mort. Il s’agit d’un « Geste tes­ta­men­taire » offert par une clarté abso­lue mar­quée par la sim­pli­cité, flui­dité et lim­pi­dité pour don­ner à lire une pen­sée vaste et pro­fonde. Le mythe d’Orphée est inter­prété et réin­venté comme un retour­ne­ment de la mort vers la vie. Le tout par un tra­vail de syn­thèse entre le mythe grec, le taoïsme et le christianisme.

Cheng ici garde en consé­quence sa double nature, œuvre de ses parents et ori­gi­naire d’un jeu ou d’un fes­tin. C’est dire quelle his­toire de faim et de plai­sir pré­cède. Mais nul n’en sait rien. Tou­te­fois, nous avons résisté. Pour croire encore à celle dont nous rêvons et que nous aime­rions deve­nir grâce au tri­but de l’auteur.

La pen­sée a priori per­due au milieu des autres trans­forme un cycle : cha­cune coule depuis les à-pics et les ver­tiges du passé, bref de ce que c’était lorsque débuta la Genèse — où Eve paria son exis­tence et Adam cro­qua la pomme — voire plus avant.

Mais avec Cheng les mots se sont détour­nés de nos agapes et de nos damiers. Nous don­nons cepen­dant le change avec l’impression de nous y bai­gner, en ces qua­trains et leurs bords. Il nous fau­drait — comme un héros de Beckett — des pierres à sucer pour les rem­pla­cer ou avec l’idée de sau­ter de l’une à l’autre, d’un jeu à un goû­ter, à tra­vers le cou­rant. Il nous entraîne vers des contrées incer­taines jusqu’à fina­le­ment errer.

jean-paul gavard-perret

Fran­çois Cheng, «Suite Orphique, 99 qua­trains. Post­face de Daniel-Henri Pageaux, Gal­li­mard, collec­tion Blanche, Gal­li­mard, 07-03-2024, 120 p. — 14,00 €.