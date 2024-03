Louise Bourgeois, I do, I undo, I redo (exposition)

La cor­ro­sive

Louise Bour­geois a l’odeur de sain­teté en hor­reur. Pour­tant, der­rière son exhi­bi­tion­nisme ou plu­tôt ses exhi­bi­tions se cache une extrême pudeur. L’ostentation pos­sède tou­jours chez elle un aspect par­ti­cu­lier : il s’agit d’une manière de se sous­traire afin de mieux faire sur­gir les secrets les plus intimes en par­ti­cu­lier ceux de l’enfance et plus par­ti­cu­liè­re­ment celui qui touche son père et qu’elle ne cesse d’éventer et d’éventrer pour lui faire payer.

Toutes ces images dans leurs divers registres ne font que débon­der les traces du monstre qui d’une cer­taine manière a entravé la tra­ver­sée du désir d’un âge de méchan­ceté. L’histoire de l’œuvre de Louise Bour­geois est donc l’histoire d’une acces­sion à soi contre le père et son pou­voir sexuel. Elle en viole le secret en un ren­ver­se­ment des rôles.

Toutes ses œuvres en leur fan­tas­ma­go­ries et leurs ins­tal­la­tions mons­trueuses, hor­ribles, de chambres de tor­tures pos­sèdent en “cœur de cibles” ce père lui-même mons­trueux jusque dans ce que l’artiste franco-américaine nomme ses “ der­nières nuits de sexe ” où il arrive qu’une femme renaisse plus ou moins bien de ses cendres.

Tissée de nom­breux élé­ments auto­bio­gra­phiques, l’œuvre for­te­ment atta­chée à l’image gra­vée ou des­si­née témoigne d’un corps-à-corps entre le sou­ve­nir et la mémoire qui oscille, s’étiole, se dis­tend. La sculp­trice, fidèle aux matières informes et orga­niques, trouve dans son oeuvre gra­vée l’ambiguïté des formes de ses sou­ve­nirs fan­tas­més.

A tra­vers une œuvre d’essence par­fai­te­ment auto­bio­gra­phique mais qui se refuse de racon­ter quoi que ce soit qui res­sem­ble­rait à une confi­dence ou à un récit de sou­ve­nirs mon­trés comme tels, d’ordre inti­mistes, fami­liaux, ces œuvres de l’exposition — et c’est là son para­doxe — rejouent quelque chose qui reste l’inaccessible par excel­lence mais elle ne le fait pas par le biais d’une repré­sen­ta­tion au sens cou­rant du terme.

Pour “ rejouer ”, l’œuvre offre les indices visuels qui – méta­pho­ri­que­ment et visuel­le­ment – viennent du plus proche pour les lan­cer vers le loin­tain. Celui et celle qui ne connaissent pas le ter­reau de l’œuvre est sou­mis à une suites de bribes, reflets, sutures hété­ro­gènes mais qui pour­tant nous touchent au plus pro­fond dans un uni­vers estro­pié et violent. Et dont, aussi, une forme par­ti­cu­lière d’ironie n’est pas absente.

jean-paul gavard-perret

Louise Bour­geois, I do, I undo, I redo, gale­rie Lelong and Co., Paris, 13 rue de Téhé­ran, Paris, du 14 mars — 30 avril, 2024.