Antonio Nardo, Le Grand Chêne

Paysage du tout

Contrai­re­ment à l’homme, selon Anto­nio Nardo l’arbre est tout sauf ano­nyme. Quelque chose de plus sub­stan­tiel que le temps lui est dû. Comme les dieux : c’est le par­tage du tout.

Dans les col­lines autour de Reg­gio Emi­lia, il y a des sen­tiers très pit­to­resques qui mènent à un arbre par­ti­cu­lier. Celui que le pho­to­graphe nomme « le grand chêne ». Selon le pho­to­graphe, il est en “Un endroit qui en hiver, avec la nature au plus bas, devient très fas­ci­nant et aussi un peu mystérieux”.

L’arbre est géant, lutte contre les ruines, témoigne sur­vi­vant des vies et des fan­tômes du passé de ce lieu. “Les traces de tristes sou­ve­nirs des gens qui ne sont plus là aujourd’hui, mais qui ont vécu tant de pages de leur vie dans ce lieu évo­ca­teur, aujourd’hui déla­bré”, ajoute-t-il.

Mais il faut accep­ter la liberté du des­tin de cet arbre à cause de ses racines et de l’énigme de son écorce. Il crée la marge d’opacité où peu à peu la trans­pa­rence ins­truit. C’est le goût d’une vérité unique. Le flux des années du chêne donne tous les jours nou­veaux à la mobi­lité et au plai­sir de la sève et du sang : ce qui ne sait que couler.

jean-paul gavard-perret

Anto­nio Nardo, Le Grand Chêne, L’Oeil de la Pho­to­gra­phie, Paris, mars 2024.