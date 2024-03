Vittoria Gerardi, Latenza

Méta­mor­phoses

Cette série, singulière et étonnante, d’un monde enchevêtré est représenté par une ligne dont le début et la fin se confondent, sym­bo­li­sant une forme d’éternité. Elle fait suite à « Confine » (2017), et « Pom­peii » (2019). « Latenza », est donc la troisième expo­si­tion per­son­nelle de l’artiste ita­lienne qui place la lumière au cœur de son tra­vail et repousse les limites du médium pho­to­gra­phique pour un hymne à l’existence.

Vitto­ria Gerardi com­prend le lan­gage de la pho­to­gra­phie, sa struc­ture immergée et sa face cachée. L’image latente se trouve au sein de chaque tirage pour mettre au jour la frontière qui sépare le visible de l’invisible.

La pho­to­gra­phie devient “photosynthèse” du monde végétal. Et le papier pho­to­gra­phique de Vit­to­ria Gerardi se développe littéralement à mesure qu’il est exposé. C’est comme si l’œuvre expri­mait à la fois l’origine et le devenir.

Les boîtes-cadres font par­tie de l’œuvre. Elles sont ornées de plaques de cuivre dont la cou­leur varie l’une face à l’autre. Le tra­vail du verre et du cuivre laisse appa­raitre des racines “den­dri­tiques” par­ti­cu­liè­re­ment déchiffrable.

jean-paul gavard-perret

Vit­to­ria Gerardi, Latenza, Bigai­gnon, Paris, expo­si­tion, du 14 mars — 20 avril 2024.