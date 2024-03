Stefano Martino, Les chroniques d Atlantide — t.02 : “Le Miroir noir”

Quand l’ennemi est là…

Le mythique conti­nent de l’Atlantide a déjà donné lieu à une foul­ti­tude de récits depuis sa révé­la­tion par Pla­ton au IVème siècle avant notre ère. Les habi­tants étaient cen­sés pos­sé­der une savoir très en avance sur le reste des peuples, dis­po­ser d’immenses pou­voirs avant d’être vic­times d’un englou­tis­se­ment défi­ni­tif.

Ste­fano Mar­tino pro­pose une nou­velle ver­sion de ces terres, ima­gi­nant un véri­table conti­nent tou­chant l’Équateur au sud et qua­si­ment le cercle arc­tique au nord. Il peut, ainsi, faire pas­ser dif­fé­rents pay­sages dans son récit, de la jungle tro­pi­cale sur l’île où s’était réfu­gié Eoden aux cli­mats hos­tiles du pays des Géants. Le conti­nent est habité par de nom­breuses eth­nies, une popu­la­tion qui se com­pose de diverses races d’humains, mais aussi de com­mu­nau­tés mythiques comme les Géants, les Wal­ky­ries menées par la reine Naeel à la peau noire…

Après un pre­mier échec, Hak-na, le Grand Prêtre du culte de Ran­koom, et son ser­vi­teur prennent la mer. Il l’envoie rejoindre son armée alors qu’il se rend seul dans un sanc­tuaire. Il se rap­pelle sa jeu­nesse, son père tyran­nique qui le trai­tait d’inutile, de moins que rien, et sa décou­verte du temple du Ser­pent à plume.

Nak-na veut réduire en cendres le royaume de Leo­den. Pour ce faire, il a réussi à emme­ner dans son sillage les guer­riers de l’Empire de Mu. Dans son palais, le roi Leo­den a réuni les membres de son conseil car les mes­sa­gers reviennent avec des infor­ma­tions alar­mantes. Ils attendent l’arrivée du roi des Géants.

Eoden, le frère du roi, a perdu son bras droit dans un com­bat. Cepen­dant, il est revenu au châ­teau après dix ans, n’ayant qu’un loup pour seule com­pa­gnie. Et c’est la veillée d’armes, les pre­mières escar­mouches dramatiques…

Ce second tome met en place les élé­ments qui pré­parent la bataille finale dans le volet à venir avec des flash-backs qui donnent les solu­tions de cer­taines situa­tions. C’est un récit épique qui mêle fan­tasy, intrigues poli­tiques et action débri­dée.

Théa Rojz­man est inter­ve­nue comme consul­tante pour le scé­na­rio et pour les poèmes addi­tion­nels cités dans le cours de l’intrigue.

Le des­sin est signé de Ste­fano Mar­tino qui s’est adjoint le tra­vail de Sébas­tien Bouet pour la mise en cou­leurs. C’est un des­sin effi­cace qui rend pal­pable la ten­sion de l’intrigue et per­met de suivre le rôle de cha­cun dans le drame. La mise en page est dyna­mique avec des vues écla­tées, des vignettes lar­ge­ment ouvertes.

Un superbe cahier gra­phique com­plète l’album et per­met de mesu­rer par ses esquisses, ses vues plus éla­bo­rées, le tra­vail de recherche du dessinateur.

Le Miroir noir, dont le titre évoque une belle para­bole, donne une vision très nou­velle de l’Atlantide avec une intrigue tonique, des jeux de pou­voir et une mise en images réjouissante.

serge per­raud

Ste­fano Mar­tino (scé­na­rio et des­sin) & Sébas­tien Bouet (cou­leur), Les chro­niques d Atlan­tide — t.02 : Le Miroir noir, Glé­nat, coll. “24x32”, février 2024, 72 p. — 15,95 €.