Lilithérature

L’écri­ture s’engendre au seuil de l’absence. Chaque mot échoue à dire, passe à côté. Celui qui s’y engage se paro­die en croyant trou­ver là un sens à sa voie qui n’en a guère. Pour preuve, île de l’il, Lilith était bien avant que terre et ciel rompent leur étreinte contre les arceaux de l’intemporel.

Dans cet uni­vers uni­forme, sou­dain le bleu ini­tial, ce bleu de sauge et de lavande, se mit à trem­bler de tous les pos­sibles dans la cadence des rythmes nais­sants. Il y eut des gron­de­ments dans les rico­chets du grand Tout, des gémis­se­ments dans les déchi­rures, une houle sou­leva le silence ; duel entre nuit et jour, écla­te­ment de l’unité pre­mière, sou­dain l’unité écar­te­lée cher­cha forme.

Malgré sa rete­nue, l’élilithérature peut être fugueuse lorsqu’elle s’égare vers des gou­lets clan­des­tins, auda­cieuse en s’enlaçant à des défer­lantes, ser­pen­tine dans ses affo­le­ments, ten­ta­trice lorsque, entre dérai­son et ten­ta­tion, elle pro­pulse son extrême mobi­lité vers une de ses consoeurs.

La folie rit der­rière son masque, les plombs fondent, le Pont des Sou­pirs se noie dans l’insolence de ses songes. Elle veut un doge et un Casa­nova. Mais pas un Don Juan. Mais elle écoute les secrets bleu-croche d’un cla­vier océan, elle aligne les vagues et cherche un soleil noir.

jean-paul gavard-perret