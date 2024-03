Simone Forti, « Exposition »

Images et sons

Simone Forti (née à Flo­rence en 1935) est une artiste parmi les plus influentes dans le déve­lop­pe­ment des pra­tiques contem­po­raines de la per­for­mance. L’exposition ras­semble deux acqui­si­tions récentes de la Fon­da­zione per l’Arte CRT moderne. Le mou­ve­ment et le son, leur rela­tion inex­tri­cable com­posent ce qui lie les œuvres expo­sées.

Les corps et l’ensemble de l’environnement réagissent et déter­minent en même temps ces vibra­tions des sons. Simone Forti résonne avec elle-même et avec le monde qui l’entoure. Son par­cours artis­tique agit comme un dia­pa­son : il absorbe et crée des ondes à tra­vers l’espace, qu’ils soient faits de gestes, de voix ou de musique.

Les « Illu­mi­na­tions » res­tent le résul­tat de la médi­ta­tion de l’artiste sur le par­che­min, à par­tir de la matrice qui sous-tend la for­ma­tion des chiffres arabes et de l’étoile de David. Ce sont des men­ta­li­sa­tions de la forme de tra­jec­toire puis­sante : les études d’énergies cen­tri­pètes et cen­tri­fuges sont capables d’activer des champs d’imagination et l’enchantement dans la répé­ti­tion du cercle.

Des impri­més végé­taux rouges marquent le par­che­min créant un rythme. Les trans­pa­rences de leur arrière-plan, l’intensité de leur immé­dia­teté, parlent avec l’immédiateté de la lumière et du mou­ve­ment. Elles se sou­viennent de la sai­son du pre­mier cinéma d’animation du XXe siècle avec ses géo­mé­tries ani­mées.

Pour preuves, les « car­rou­sels » - illu­mi­nés dans l’obscurité dans “Le Retour à la rai­son” de Man Ray, les mou­ve­ments cir­cu­laires de sphères dans le “Bal­let méca­nique” de Fer­nand Léger – sont des films connus de Forti depuis sa jeunesse.

« En bas » qui remonte à 1973 a été éla­boré par Forti dès 1968. Tra­ver­sant le pay­sage amé­ri­cain, l’artiste a recueilli quatre cartes pos­tales d’espaces natu­rels., sans limites et, dans l’imaginaire, dense de sons. L’une d’elles montre un Buffle pour l’une des pre­mières images d’animaux.

Quatre pay­sages sonores de 5 minutes créent le rythme rapide et régu­lier d’un tam­bour qui active le rebond du regard au plus pro­fond de l’espace. Un accord aigu constant de trois voix pour un pay­sage de cas­cades afin de tra­duire l’éternel gron­de­ment de leur flot.

Enfin, une ligne mélo­dique — sif­flée par l’artiste — accom­pa­gnant le bison sur le fond de la prai­rie, avec des notes allon­gées et mélan­co­liques comme le souffle d’un vent — tra­verse le vide et semble la dés­in­car­na­tion de l’animal devant notre regard.

jean-paul gavard-perrret

Simone Forti, Expo­si­tion, Gam, Turin, jusqu’au 24 juin 2023.