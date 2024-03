Victor Pouchet, L’option légère

Fourbe rit

Selon Pou­chet, ce roman-poème retrace l’odyssée d’une vie ordi­naire, le temps d’un été. Un homme écrit à la femme qu’il aime dans l’espoir qu’elle revienne. Il déam­bule dans la Grande Ville, s’interroge, démé­nage, s’égare sur les écrans, prend un ferry, se baigne dans la rivière.

Néan­moins, la poé­sie devient ici la “part de la lit­té­ra­ture” (Ch. Ptigent) là où le quo­ti­dien devient une aven­ture sou­vent chao­tique. Certes, Pou­chet par son écri­ture poé­tique prend la lit­té­ra­ture pour objet. Au besoin, pour ajou­ter du “pen­sif” là où se par­tagent pathé­tique et des sauts grenus.

Parfois, il aime cares­ser “ses patois rhé­to­riques” pour ce qui est consi­déré comme de l’artifice. Il peut être consi­déré comme un délire dont la marque de fabrique serait une sidé­ra­tion. Avec humour et grâce, il tente de ran­ger le monde, sa vie, ses thé­ma­tiques en écri­vant 33 poèmes urbains, 13 poèmes d’amour, 12 poèmes corses, 10 poèmes révo­lu­tion­naires, plus quelques adden­dae de fête, de nuit, et de phos­pho­res­cence.

Néan­moins « l’option légère », croi­sant des cageots au soleil pro­pose des mises en abyme. Sa cohé­rence défaite est capable de cho­si­fier l’impossible, l’innommable voire toutes ses farces qui épousent sa vie.

Refu­sant de pra­ti­quer les usages prag­ma­tiques ou orne­men­taux du lan­gage et se fen­dant des allures mys­tiques sopo­ri­fiques et lyriques sans for­cé­ment appuyer sur des obs­cé­ni­tés phy­siques, il estime sans doute de pen­ser mal et impie.

Une telle « agno­mie » est là pour bran­ler la vérité sté­réo­ty­pique. Elle tremble le flou des notions et des uni­ver­saux. Même s’il y a fort à parier que des feux d’artifice échouent le plus sou­vent en pétards mouillés : la pro­vo­ca­tion se gonfle de feintes de décla­ra­ti­vité et de platitude.

Le poète fier de lui n’affiche en rien une pré­ten­tion ridi­cule. Il invente ses exer­cices d’idioties pour culti­ver le comique et la pul­sion agres­sive. L’impuissance fait de lui un spectre, un poli­chi­nelle moins coloré que nu. Il fait face à ces fan­tômes : ceux qui brassent tout.

Artaud à ce titre serait presque un maître car il répond comme lui au non-tout. Mais la dif­fé­rence non logique de Pou­chet est une habile et vivi­fiante plaisanterie.

jean-paul gavard-perret

Vic­tor Pou­chet, L’option légère, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, 07-03-2024, 224 p. — 22,00 €.