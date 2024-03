Celle qui regarde les rêves : entretien avec Marie-Hélène Prouteau (12 poètes contemporaines de Bretagne)

Celle qui regarde les rêves : entre­tien avec Marie-Hélène Prouteau

Marie-Hélène Prou­teau est une femme de lettres et cri­tique lit­té­raire. Elle gran­dit entre la région pari­sienne et le Finis­tère puis à Nantes qu’elle quitte pour ses études supé­rieures à Paris. Ses textes font réfé­rence à diverses lit­té­ra­tures ainsi qu’aux pay­sages du Finis­tère et de la Bre­tagne.

Elle explore une écri­ture de proses poé­tiques et aborde des thèmes variés tels que la guerre, le dia­logue avec la pein­ture, les marées noires, le can­cer et les migrants en Médi­ter­ra­née. De la Bre­tagne, elle défend des poé­tesses majeures et explore leurs ter­ri­toires et leurs mythes. Son livre recrée les états de ce qui fait la matière de l’existence du gra­nit et de l’océan.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La joie d’être en vie et en lien avec le vivant, l’énergie au matin d’un nou­veau jour, au seuil du jar­din. Car j’aime ce qui com­mence, l’élan des commencements.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Je les conserve comme un point de source où l’on peut res­pi­rer. Je garde en moi un peu de la fillette de jadis. La regar­deuse des rêves de départ devant les bateaux à quai des ports de Bre­tagne. Ou la petite âme voya­geuse devant la Seine et ses péniches à la Édouard Boubat.

A quoi avez-vous renoncé ?

À apprendre le russe pour lire la grande poé­sie russe, d’Anna Akh­ma­tova, notam­ment, mais j’aurais dû y consa­crer pas mal de temps pour dis­so­cier l’alphabet cyril­lique du grec ancien.

D’où venez-vous ?

Je suis née à Brest dans une famille bre­tonne et, simul­ta­né­ment, j’ai vécu une par­tie de mon enfance dans la région pari­sienne. Une double voie, inso­lite, entre la Bre­tagne des confins finis­té­riens, la beauté de ses lieux marins et, de l’autre, le contact avec la Seine et la diver­sité des ren­contres en cette région si riche, socia­le­ment, cultu­rel­le­ment… Ce fut un choc fécond.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

De ma famille me vient l’amour de la nature, de la mer, l’attrait de l’ailleurs et des migra­tions — le sou­ve­nir d’un grand-oncle émi­gré au Canada nour­ris­sant une fas­ci­na­tion pour les Indiens et le « regard loin­tain ». Le bilin­guisme bre­ton m’a donné le goût des langues, qu’elles soient vivantes ou anciennes. En héri­tage aussi, la pas­sion de la lit­té­ra­ture trans­mise par des pro­fes­seurs remar­quables. Tels Hen­riette Houillon et Suzanne Jul­liard en khâgne au lycée Féne­lon et Robert Mauzi à La Sor­bonne dans ses cours sur Dide­rot et l’idée de bon­heur au 18ème.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Regar­der une photo de Fran­çois Cheng des­si­nant un cal­li­gramme. Je ne com­prends pas le sens mais que c’est beau ! C’est dans son livre « Et le souffle devient signe ».

Com­ment définiriez-vous votre approche de la poé­sie ? Et celle de l’écriture ?

L’écriture, je parle de mes proses poé­tiques, tient d’une sorte de méta­mor­phose entre les émo­tions et l’exigence du sens. D’une osmose où se joue sub­ti­le­ment, quand c’est réussi, la mise en rumeur des mots. J’aime la com­pa­rer au bruis­se­ment des galets dans la vague.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

L’image cha­leu­reuse du nid que le nar­ra­teur de Proust dans sa chambre d’hiver se com­pose, à la manière des oiseaux, avec un coin d’oreiller et le numéro d’une revue. Je la décou­vris, en 6è je crois, dans le livre de Pierre Cla­rac, La pen­sée et la vie. M’est res­tée son inou­bliable force de rêverie.

Et votre pre­mière lec­ture ?

À l’école pri­maire, le pas­sage des Misé­rables où Gavroche tend un mor­ceau de pain à deux enfants affa­més en disant « Colle-toi ça dans le fusil ». J’ai été sai­sie par les pou­voirs de la langue, de l’argot du peuple, ici, et par les pos­sibles varia­tions sur les mots, par­fois malicieuses.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Bach, Mozart, du jazz, du blues, en par­ti­cu­lier de Mem­phis Slim que j’ai eu le plai­sir de ren­con­trer et d’écouter au caveau des « Trois Mailletz » au Quar­tier Latin à Paris.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« La Demande » de Michèle Des­bordes et « Aller simple » d’Erri De Luca pour leur regard poé­tique sur le monde, » L’œuvre au noir » de Your­ce­nar, « Noces » de Camus, » En atten­dant Godot » de Beckett pour son humour.

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Res­piro » d’Emmanuelle Cria­lese. Les larmes et aussi le rire, la plon­gée dans l’imaginaire et le mythe se mêlent pour pro­duire l’émerveillement dans ce film.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

Quelqu’un qui fait son métier de femme, pas tou­jours facile, tou­jours stimulant.

À qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

À per­sonne, je crois. Depuis tou­jours, j’ai la fibre épis­to­laire, pour le plai­sir du lien à l’autre. J’ai écrit, comme cela, à Leo­nor Fini lorsque je tra­vaillais sur « La Sto­ria » de son amie Elsa Morante (mémoire de DEA). Avec ses immenses pleins et déliés, sa lettre de réponse res­semble à ses toiles, surréaliste.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Prague et ses strates en ima­gi­na­tion. Celle de Kafka, un écri­vain qui me fas­cine. Celle du baroque, de Mozart et du Golem. La ville poé­tique du pho­to­graphe Josef Sudek. Celle aussi des figures dis­si­dentes, Vaclav Havel, le phi­lo­sophe Pato­cka, Karel Pecka, roman­cier peu connu en France que j’y ai ren­con­tré en 1984 – voir ma pré­face à son étrange récit « Les yeux de Sacha », édi­tions Alidades.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

William Tur­ner, Gau­guin, Colette, Camus, Bus­ter Kea­ton, Mar­gue­rite Your­ce­nar, Ariane Mnou­ch­kine, Tar­jei Vesaas.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un cale­pin en papier d’algues pour mes futures écri­tures. Le rêve éco­lo­gique de pré­ser­ver les arbres et les forêts est ancré en moi avec la poé­sie au secours de la nature.

Que défendez-vous ?

La liberté de pen­ser et de par­ler en abso­lue liberté. Et éga­le­ment le souci de la terre.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas” ?

Pas grand-chose.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ? “

C’est un genre d’humour, le Witz, auquel je suis très sen­sible. L’humour, de façon géné­rale, a le pou­voir de dégon­fler les choses trop sérieuses, les « gran­deurs d’établissement », de faire face aussi aux mau­vais vents de la vie.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Jus­te­ment, quelle place accordez-vous à l’ironie dans l’art comme dans la vie ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 4 mars 2024.