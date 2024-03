Mina Loy, Insel

Je est l’autre

La figure emblé­ma­tique des avant-gardes que Insel est cen­sée pré­sen­ter comme étrange était une épi­gone dont Mina Loy s’empare. Elle a choisi pour ce roman une vision chi­rur­gi­cale afin d’incarner les gouffres du per­son­nage.

Elle ima­gine une cer­taine folie à cet homme qui devient une forme de double. Froid et incarné comme fou et peintre plus ou moins sur­réa­liste “qui n’avait rien à se mettre sous la dent et cher­chait à peindre pour s’acheter un den­tier”, empreint de la cruauté et appa­rem­ment M. Loy ne lui fait pas de cadeaux.

Parfois, son héros recouvre une cer­taine bonne humeur même si l’auteure se révèle pug­nace dans l’histoire par ses mots. Mais par une écri­ture réso­lu­ment fémi­niste en tant que per­son­nelle et de parti-pris, elle retourne son per­son­nage et lui donne au besoin nais­sance même hors sai­son. L’auteure est donc plus “en reste” que son per­son­nage.

On aurait pu s’attendre à mieux. Et cela est confirmé là où l’auteure feint de sau­ver la mise du per­son­nage, par­fois avec un cer­tain vérisme, par­fois avec des images plus esthé­tiques mais non conve­nues. L’ensemble reste dis­pa­rate. Plus res­serré, il aurait gagné en force mais la pro­pen­sion roma­nesque demeure impé­né­trable, énigmatique .

La femme (nar­ra­trice) s’en tire mieux que son per­son­nage. Pour mar­te­ler de manière para­doxale cette vision par­ti­cu­lière, tout se passe comme si Mina Loy éli­mi­nait l’image solaire et ne négli­geait rien de ce qui peut contri­buer à dis­cré­di­ter Insel et creu­ser des trous noirs afin que résonnent des abîmes inson­dables .

La créa­trice enga­gée porte le lan­gage à une limite musi­cale où sur­git un monde en noir où ne sub­sistent que quelques indices. Elle prend à contre-pied tout ce qu’on attend géné­ra­le­ment d’une image. Ce qui en jaillit n’ouvre qu’à un au-delà ou à un en-deçà du per­son­nage au moment où un tel héros semble échap­per à ce qu’il agite en de per­pé­tuels déca­lages. Dans le genre, c’est pas mal.

jean-paul gavard-perret

Mina Loy, Insel, tra­duit de l’anglais et pré­senté par Oli­vier Apert, édi­tions Nous, Caen, 2024, 220 p. — 24,00 €.