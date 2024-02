Michel Bussi, Mon cœur a déménagé

Une quête obsessionnelle…

Ce 29 avril 1983, dans un appar­te­ment de l’immeuble Sorano, Ophé­lie, sur­nom­mée Folette, voit Maya, sa mère, sup­plier Richard Vidame, l’homme man­daté pour gérer le bud­get du couple. Jo, son mari, va ren­trer et s’il n’a pas de l’argent pour boire, il va la tuer. Lorsque ce der­nier rentre, ivre, il sac­cage l’appartement pour trou­ver des sous. Afin de pro­té­ger sa fille, elle lui dit qu’elle a 50 francs dans son sac. Elle s’enfuit avec, Jo sur les talons. Folette, avec retard, s’élance aussi sur leurs pas. Mais quand elle les retrouve sa mère est morte, tom­bée d’une pas­se­relle.

La haine dévore la petite fille qui consi­dère que le cou­pable est Vidame qui n’a pas voulu secou­rir sa mère, se réfu­giant dans un déni du dan­ger qu’elle cou­rait. Son père empri­sonné, elle est accueillie à la Prai­rie, un orphe­li­nat, par Béné­dicte, une édu­ca­trice. Elle par­tage une chambre avec Nina mais refuse de par­ler à qui que ce soit jusqu’au moment où celle-ci lui fait un petit cadeau, une boîte à cha­grin. Elles vont deve­nir insé­pa­rables.

On les retrouve six ans plus tard alors qu’elles vont faire leur ren­trée dans un col­lège privé que Folette a choisi sans en révé­ler les rai­sons. Elle pour­suit sa quête, se ven­ger de celui qu’elle consi­dère comme le meur­trier de sa mère. Mais ce n’est pas sans dan­gers car…

Michel Bussi prête sa voix à une petite fille de sept ans, à une ado­les­cente de treize ans, une jeune adulte de dix-neuf et une adulte de vingt-trois. Autour de son héroïne, à quatre périodes de sa vie, ce conteur hors pair pro­pose une suite de per­son­nages tous construits avec soin, atta­chants ou détes­tables. C’est ainsi que l’on suit, pour les prin­ci­paux, Nina son amie, Béné qui res­tera près d’elle, mais aussi un ex-gendarme, Lazare, qui va enquê­ter à sa place, et bien sûr, suivre l’ascension sociale de Vidame. Des pro­ta­go­nistes secon­daires tout aussi inté­res­sants vont l’aider ou contre­car­rer ses recherches. Les acci­dents et les morts ne sont pas occul­tés et quelques proches de Folette vont en faire les frais. Elle va devoir sur­mon­ter des situa­tions dif­fi­ciles, déli­cates, faire fi de moments de découragement.

Le roman­cier revient sur des lieux qu’il connaît bien, à savoir la ville de Rouen, qui va ser­vir de décor presque unique à son récit. C’est ainsi qu’il va décrire des points de la ville dans l’époque où il place son intrigue. L’immeuble Sorano exis­tait bel et bien dans l’état dépeint par Michel Bussi, des appar­te­ments vétustes. Il a été démoli en 2021.

Il cite la pré­sence des deux jeunes filles lors des Voiles de la Liberté, un évé­ne­ment majeur pour fêter les 200e anni­ver­saire de la Révo­lu­tion fran­çaise en juillet 1989. Cette mani­fes­ta­tion a eu tant de suc­cès qu’elle se per­pé­tue sous l’appellation de La Grande Armada de Rouen.

Il intro­duit beau­coup de poé­sie pour contre­ba­lan­cer l’aspect dif­fi­cile de l’intrigue comme ce livre de la mythique col­lec­tion Rouge et Or qui pro­pose des contes d’Andersen. Une confi­gu­ra­tion de fenêtres éclai­rées la nuit du drame dans l’immeuble, com­pa­rable à la Grande Ourse, occupe une place impor­tante dans le dérou­le­ment du récit.

De plus, le mode nar­ra­tif retenu par l’auteur donne une dyna­mique remar­quable à cette his­toire d’un ton nou­veau dans sa biblio­gra­phie. Il trouve son titre dans une chan­son écrite par Michel Ber­ger, Si maman si, chan­tée par France Gal.

Une nou­velle fois, Michel Bussi réus­sit un sus­pense où il mêle récit ini­tia­tique, roman d’amour et d’amitiés, rebon­dis­se­ments jusqu’à un final éblouis­sant comme il en a le secret.

serge per­raud

Michel Bussi, Mon cœur a démé­nagé, Les Presses de la Cité, jan­vier 2024, 400p. — 22,90 €.