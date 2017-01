Souffle langue

Valère Nova­rina pro­pose ici quatre réflexions sur son tra­vail. La pre­mière avec les acteurs et sur le théâtre et la pein­ture à par­tir de sa pré­pa­ra­tion de sa créa­tion de L'Acte inconnu (P.O.L, 2007). La deuxième, qui donne le titre du livre, déve­loppe le lien pensée/respiration. Dans la troi­sième par­tie « Désou­bli », Valère Nova­rina évoque la pré­sence dans chaque être non seule­ment de sa langue mater­nelle mais d'autres plus sourdes, sortes d'espions dor­mants enfouis au fond de soi. La der­nière par­tie, « Entrée per­pé­tuelle », pro­longe l'analyse de la machi­ne­rie orga­nique pré­sen­tée déjà dans Le Vivier des noms (P.O.L, 2015). L'ensemble peut se résu­mer dans une phrase de l'auteur : « Le lan­gage est notre bouche et notre pen­sée, une divine éner­gie et une hor­mone ».