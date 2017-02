Lucie Baratte est une artiste authen­tique. Elle conjugue humour, intel­li­gence et émotion selon divers mises en espace et situa­tions. Son œuvre pour­rait se résu­mer par « tout pour la musique » : mais ce serait faire abs­trac­tion des langues qui, ici, la voca­lisent. Pas de do ami­donné ou de dièse fat. Et si bémol il y a, c’est juste pour l’organum des messes aux fausses gloires. Lucie refuse qu’on y saigne l’agneau en leurs noms. Et elle pré­fère le Sei­gneur des Anneaux à ceux qui — jouant les bons pas­teurs — engraissent les bas de leur femme au nom du per­ro­quet Lamour en ton­dant la laine sur le dos de leur trou­peau. Rien de confit dans l’œuvre. Elle est brute en l’énonciation, radi­cale dans ses choix. Le suc est par­tout jusque dans les mises en pages. Ce sont de belles lunettes pour voir le monde et pour répondre aux myo­pies qui le font col­ler à l’happeau des maquilleurs de l’art. Conti­nue rea­ding →