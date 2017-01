A l’ombre de la barbarie

Fabian Gas­tel­lier reste l’une des figures les plus impor­tantes parmi celles et ceux qui ont pour objec­tif de pré­ser­ver la mémoire des vic­times de la Shoah dans le but de tirer le monde loin de la bar­ba­rie. Elle a trouvé en Rai­ner Höss un allié éton­nant. Né en 1965, il est un petit-fils de Rudolf Höss, com­man­dant du camp d’extermination d’Auschwitz. Très vite, l’enfant doit se sou­mettre au silence imposé par sa famille eu égard au rôle que son aïeul tint au sein de l’idéologie et de la pra­tique nazies. Sou­le­vant ce car­can, il voue son exis­tence au com­bat contre la dis­cri­mi­na­tion. Il mul­ti­plie les inter­ven­tions publiques et son livre reste un témoi­gnage ori­gi­nal. Il montre non les vic­times mais ceux qui joux­tèrent au plus près leur exter­mi­na­tion. Conti­nue rea­ding →