Tout dans l’œuvre d’Ilias Geor­gia­dis joue entre l’ombre et la lumière. L’ombre sur­tout. Elle devient la sœur du rêve et de cau­che­mar entre abîme, pro­fon­deur, ouver­ture. Mais aussi entre le désir et (déjà) cer­tains regrets comme si Ilias Geor­gia­dis connais­sait la ter­rible loi du genre humain. Res­tent les frag­ments du corps dis­tri­bués par­fois presque « froi­de­ment » sous forme de planches de contact. La soli­tude demeure la seule maî­tresse de céré­mo­nies secrètes entre le ver­tige du dehors et celui du dedans. Avec sous forme indi­recte l’urgence d’un appel qui sait res­ter dis­cret. Conti­nue rea­ding →