Une petite gor­gée de Bier

Chris­tophe Bier a mis du temps afin que ses textes ne manquent pas de vul­ga­rité. C'est là, diront cer­tains, un par­cours para­doxal à qui se mêle de lit­té­ra­ture. Mais l'invisible res­pire des divi­ni­tés lunaires jouis­sant entre terre et ciel (et non seule­ment du plain-chant des abîmes), ce qui néces­site une écri­ture cré­pus­cu­laire. Elle doit res­sem­bler à ces roches en stuc des petits bas­sins d'eau salée aux poches bos­se­lées.