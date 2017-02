« Je ne sais pas si je suis un acteur qui pilote ou un pilote qui joue dans des films. »

En 1970, Steve Mac­Queen tente de trans­mettre sa pas­sion du sport auto­mo­bile dans un film sobre­ment inti­tulé Le Mans. Le tour­nage tourne à la catas­trophe (départ du réa­li­sa­teur puis de la femme de l'acteur, scé­na­rio inabouti, acci­dents à répé­ti­tion, pilote amputé, bud­get ini­tial explosé…). Le film raconte l'histoire de Michael Dela­ney, pilote auto­mo­bile qui revient sur le cir­cuit des 24H du Mans après un grave acci­dent sur­venu sur cette piste un an aupa­ra­vant et se pré­pare à cou­rir de nou­veau les 24 Heures du Mans et à affron­ter Stah­ler, son rival alle­mand. Au même moment, il tombe amou­reux de Lisa, l'épouse de son coéqui­pier décédé… A la sor­tie du film en 1971, les cri­tiques ne sont pas tendres et le public ne suit pas aux Etats-Unis. Avec des témoi­gnages et des docu­ments d'archives inédits, Gabriel Clarke John McKenna en pro­pose un docu­men­taire édifiant : Steve McQueen : The Man & Le Mans en 2015. C'est ce même Steve McQueen disant : « Je ne sais pas si je suis un acteur qui pilote ou un pilote qui joue dans des films. » qui revient au tra­vers d'une BD adap­tant cette épopée au 9e art: Steve McQueen in Le Mans.