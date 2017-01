Le livre des questions

La nar­ra­trice de Che­villard se dit « née de la der­nière pluie comme une vieille Saha­rienne, mais moi j’ai exploré la moi­tié du monde avec les mésanges sur le sureau. Elles sont jaunes et bleues sur­tout et picorent ses graines. Juste der­rière le sureau, il y a un mur. Mais j’ai fait le tour un jour et ça conti­nue à peu près pareil. C’est le côté sans la mon­tagne ni la mer non plus ». Dès lors, celle qui pos­sède des dis­po­si­tions pour tout donc pour rien (l’inverse est vrai aussi) pro­pose son art poé­tique : le goût pour les mots qui ne veulent rien dire ou qui ne par­viennent pas à dire. C’est pour­quoi elle les affec­tionne : elle les devine car elle se défi­nit comme « fine mouche ». Preuve qu’elle aime aussi les expres­sions toutes faites : « j’essaie tou­jours de les rete­nir pour m’en ser­vir ensuite quand j’ai jus­te­ment quelque chose à expri­mer ». Conti­nue rea­ding →