Un para­doxe tem­po­rel par­fai­te­ment maîtrisé

Parmi les para­doxes tem­po­rels, qui font les beaux jours de la science-fiction, le voyage vers le passé ou vers le futur, est l’un des pré­fé­rés des auteurs. Nombre s’y sont essayés avec plus ou moins de bon­heur, plus ou moins d’à-propos dans le trai­te­ment du sujet. Pierre Bor­dage, en auteur com­plet, aborde ce thème pour la pre­mière fois et en pro­pose une varia­tion fort inté­res­sante autour d’un couple com­posé d’un voya­geur tem­po­rel et d’une native qui connaît bien des sou­cis dans sa courte vie. Il retient, comme décor, outre un pas­sage obligé par Roissy, des lieux bien déser­tés des popu­la­tions. D’abord ce pla­teau du causse Méjean, en France, puis le Bhou­tan, ce petit Etat situé dans la chaîne de l’Himalaya, coincé entre l’Inde et la Chine. Conti­nue rea­ding →