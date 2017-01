Rodia Bay­gi­not est une artiste géné­reuse et impres­sion­nante. Elle sait créer le mys­tère par la perte des repères qu’organisent ses images et selon divers registres et matières. Res­tent des visages égarés sur la route du temps, des paroles en folie. Il s’agit de détri­co­ter nos peurs. D’où l’appel par l’artiste des autres qui se cachent en cha­cun. Jaillissent d’autres his­toires avec une autre fin des mots et des images dans leur vibra­tion. Il faut écouter-voir l’œuvre, la den­sité de ses feuillages et sa liberté. Conti­nue rea­ding →